Και την δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ έλαμψαν. Δείτε τα highlights της βραδιάς.

Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του φετινού Μουντιάλ φτάνει στο τέλος της και ακόμη μια βραδιά προσέφερε πλούσιο θέαμα, αρκετά γκολ και συγκινήσεις.

Εν αρχή η Αργεντινή, με τον Λιονέλ Μέσι ξανά μπροστάρη και δις σκόρερ, νίκησε 2-0 την Αυστρία και πήρε την πρόκριση για τα νοκ-άουτ, με τον Pulga να είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 18 γκολ.

Πρόκριση πήρε και η Γαλλία, μετά το 3-0 επί του Ιράκ, σε ένα ματς που διεκόπη σχεδόν 2 ώρες λόγω καταιγίδας. Σκόρερς οι Κιλιάν Μπαπέ (2) και Ουσμάν Ντεμπελέ, με τον πρώτο να φτάνει πλέον τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και να πιάνει στην 2η θέση τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Στη συνέχεια και σε ένα ματς με αρκετό ενδιαφέρον, η Νορβηγία κατόρθωσε να νικήσει με 3-2 τη Σενεγάλη και να πάρει το εισιτήριο για τους «32». Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ (43'), ο Χάαλαντ έκανε το 2-0 (48'), αλλά ο Σαρ μείωσε (53'). Ο στράικερ της Σίτι έδωσε εκ νέου προβάδισμα με δυο γκολ (58'), για να έρθει και πάλι ο Σαρ στις καθυστερήσεις να σημειώσει το τελικό 3-2.

Τέλος, παρότι είδε την Ιορδανία να προηγείται στο πρώτο μέρος (36') χάρη σε γκολ του Ρασντάν, η Αλγερία είχε τον τρόπο να κάνει την ανατροπή. Δυο γκολ από κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο με Μπενμπουαλί (69') και Γκουίρι (82') ήταν αρκετά για το τελικό 1-2.