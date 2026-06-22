Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος 1-3: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Αιγύπτου ενάντια στη Νέα Ζηλανδία.
Μπορεί να ζορίστηκε για σχεδόν μία ώρα αγώνα, εντούτοις η Αίγυπτος έφτασε στην ιστορική, πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας με σπουδαία ανατροπή στο Βανκούβερ.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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