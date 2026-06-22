Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Αιγύπτου ενάντια στη Νέα Ζηλανδία.

Μπορεί να ζορίστηκε για σχεδόν μία ώρα αγώνα, εντούτοις η Αίγυπτος έφτασε στην ιστορική, πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας με σπουδαία ανατροπή στο Βανκούβερ.