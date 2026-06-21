Δύο γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές έχει πετύχει ο Νταϊσί Καμάντα της Ιαπωνίας και αμφότερα είναι με τον πιο... απίθανο τρόπο.

Η Ιαπωνία στοχεύει στην πρόκριση μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 κόντρα στην Τυνησία για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ και στην τελευταία στροφή θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σουηδία.

Τον... χορό των γκολ τον άνοιξε ο Νταϊσί Καμάντα με τακουνάκι μόλις στο 4ο λεπτό έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα στην περιοχή από τον Νακαμούρα, φτάνοντας τα δύο γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση.

Το παράδοξο ωστόσο είναι ο τρόπος που έχει βρει δίχτυα και τις δύο φορές όπου ζωντανεύει την ατάκα «αν έχεις τύχη... διάβαινε». Ο μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας έχει πετύχει γκολ χωρίς να το «θέλει» έχοντας την τύχη με το μέρος του τόσο κόντρα στην Ολλανδία όσο και κόντρα στην Τυνησία.

Απέναντι στους «οράνιε», ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είχε ισοφαρίσει σε 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ άθελά του. Ο Ογκάβα σηκώθηκε για κεφαλιά, νίκησε όλους τους αντιπάλους του αλλά η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Καμάντα και άλλαξε πορεία προς πάνω, αιφνιδιάζοντας τον Βερμπρούγκεν στο 88ο λεπτό.

Λίγες ημέρες μετά, απέναντι στους Τυνήσιους, ο κάτοχος του Conference League είδε τον Νακαμούρα να κάνει το γύρισμα στην περιοχή και η μπάλα βρήκε στο... τακουνάκι του και κατέληξε στα δίχτυα με τον ίδιο στην αρχή να μην έχει καταλάβει τι έχει γίνει, φτάνοντας τα δύο τέρματα σε ισάριθμα ματς.

Θα τριτώσει κόντρα στη Σουηδία;