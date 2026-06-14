Ο Λιβάνο Κομενένσια έγραψε ιστορία σημειώνοντας το πρώτο γκολ του Κουρασάο σε Μουντιάλ και μάλιστα κόντρα στη Γερμανία.

Λιβάνο Σάιρον Λιομάρ Κομενένσια. Αυτό είναι το πλήρες όνομα του πολυσύνθετου παίκτη του Κουρασάο, ο οποίος ισοφάρισε τη Γερμανία στο 21' με αριστερό σουτ και σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ο Κομενένσια γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2004 και η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ. Έχει παίξει, όμως και δεξί χαφ, οκτάρι, κόφτης, στόπερ, αριστερός μπακ. Ο Κομενένσια ανήκει στη Ζυρίχη, στην οποία πήγε το καλοκαίρι του 2025 από την Ακαδημία της Γιουβέντους έναντι 400.000 ευρώ. Η ιταλική ομάδα τον πήρε με 500.000 από την Αϊντχόφεν. Ελάχιστα χρήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλέον η τιμή του αναμένεται να εκτοξευτεί. Στη Ζυρίχη έχει συμβόλαιο έως το 2029 και στην πρώτη του σεζόν στην Ελβετία κατέγραψε 25 συμμετοχές.

Έχει καταγωγή από το Κουρασάο, αλλά ο ίδιος γεννήθηκε στην πόλη Μπρέντα της Ολλανδίας. Εκτός της χώρας της Καραϊβικής, άλλωστε, γεννήθηκε η πλειονότητα των διεθνών του Κουρασάο. Ο Κομενένσια εντάχθηκε στην ακαδημία νέων της PSV το 2012 και στις 13 Φεβρουαρίου 2022, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Αϊντχόφεν μέχρι το 2025.

Στα 60 ταλέντα παγκοσμίως

Το 2021 συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα του «The Guardian» με τα 60 καλύτερα ταλέντα που γεννήθηκαν το 2004 στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στις 31 Αυγούστου 2023 κι αφού με την πρώτη ομάδα της Αϊντχόφεν δεν κατάφερε να αγωνιστεί, υπέγραψε για δύο χρόνια στη Γιουβέντους Next Gen. Έπαιξε 70 ματς με την ομάδα Νέων της Γιουβέντους και στις 6 Αυγούστου 2025 υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τη Ζυρίχη. Αγωνίστηκε με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, αλλά τον Οκτώβριο του 2024, δέχτηκε την κλήση του Κουρασάο για τα παιχνίδια εναντίον της Γρενάδας για το CONCACAF Nations League 2024-25 κι αυτό του άνοιξε τον δρόμο για το όνειρο του Μουντιάλ, όπου πέτυχε και το πρώτο γκολ της εθνικής του ομάδας στη μεγάλη διοργάνωση.

Το τρένο και οι γονείς του

Τον Φλεβάρη του 2022, όπως αναφέραμε, ο Κομενένσια υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Αϊντχόφεν. Στο σάιτ της ολλανδικής ομάδας αναφερόταν: «Ο αμυντικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο, στα δεξιά και σε έναν ανασταλτικό ρόλο στη μεσαία γραμμή, θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά ταλέντα στην Ολλανδία».

Ο ίδιος συγκινημένος σχολίασε:

«Θα δουλέψω πολύ σκληρά για να παίξω στην πρώτη ομάδα. Νιώθω ότι είμαι έτοιμος γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω την προπόνηση με την πρώτη ομάδα το συντομότερο δυνατό, αν και ξέρω ότι πρέπει πρώτα να αποδείξω τις ικανότητές μου στην ομάδα Νέων. Θέλω μια θέση βασικού στο Γιονγκ και να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτά για να προχωρήσω στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα. Νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά. Αν με χρειαστεί η πρώτη ομάδα θα είμαι έτοιμος».

Για τον νεαρό αμυντικό και την οικογένειά του, εκείνη η μέρα ήταν αξέχαστη. Μέχρι την αποψινή φυσικά. «Απερίγραπτη. Οι γονείς μου παραλίγο να κλάψουν. Δεν είχαμε αυτοκίνητο τότε, οπότε έπρεπε πάντα να παίρνω το τρένο το πρωί. Αν υπήρχε κάποια βλάβη στο τρένο, αργούσα για την ομάδα. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Έχω δουλέψει τόσο σκληρά εδώ».

