Δείτε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τις νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης.

Για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν εύκολα της Αυστραλίας με 2-0, ενώ και η Παραγουαή νίκησε με 1-0 την Τουρκία, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο.

Οι συνδιοργανωτές του τουρνουά είναι μόνοι πρώτοι στον όμιλο με έξι βαθμούς και το απόλυτο 2/2, ενώ οι «Soceroos» και οι «Αλμπιρόχα» συγκατοικούν στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς έκαστος.

Χωρίς βαθμό έμειναν «Τα Αστέρια της Ημισελήνου», οι οποίοι δεν έχουν πια ελπίδες πρόκρισης και θα δώσουν τον τελευταίο τους αγώνα στην διοργάνωση. Την 3η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, οι Αμερικανοί κοντράρονται με τους Τούρκους, ενώ η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τη χώρα της Ωκεανίας.

🚨⛔️ OFFICIAL: Turkiye have been ELIMINATED from the 2026 World Cup.



Verdict after 2 games at group stages, 0 goals scored and 2 defeats. ❌ pic.twitter.com/0B11lu8Lon June 20, 2026

Η βαθμολογία:

1. ΗΠΑ 6 (6-1)

2. Αυστραλία 3 (2-2)

3. Παραγουάη 3 (2-4)

4. Τουρκία 0 (0-3)



Η τελευταία αγωνιστική:

Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1, 26/06, 05:00)

Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ, 26/06, 05:00)