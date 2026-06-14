Δείτε την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Φραντζί Πιερό στην αναμέτρηση της Αϊτής με τη Σκωτία.

Εκατοστά μακριά από ένα γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έφτασε ο Φραντζί Πιερό! Ο 31χρονος φορ, που ανήκει στην ΑΕΚ και έπαιξε τους τελευταίους μήνες δανεικός στη Ρίζεσπορ, έπιασε την κεφαλιά μετά την μπαλιά του Αρκούς στο 85ο λεπτό αλλά είδε την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ και να μην φέρνει το 1-1 για την Αϊτή ενάντια στη Σκωτία.