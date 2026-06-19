Καναδάς - Κατάρ: Αναβρασμός μετά τη λήξη του ματς (vid)
Ένταση στο Καναδάς - Κατάρ! Οι συνδιοργανωτές διέσυραν το σύνολο του Λοπετέγκι με 6-0 και μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε αναβρασμός.
Παίκτες και μέλη των δύο χωρών ήρθαν αντιμέτωποι με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να αποφεύγονται τα χειρότερα.
Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από την ευρεία νίκη των Καναδών, το ματς σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Καναδού, Κονέ, στο 52', μετά το μαρκάρισμα του Μαντιμπό, που αποβλήθηκε.
🚨TRENDING: A massive brawl occurred on the field after Canada’s 6-0 win vs Qatar— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 19, 2026
Canadien players were reportedly getting into it was Qatar’s staff about Koné’s broken pic.twitter.com/rCSh4waJ5j
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