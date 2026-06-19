Καναδάς - Κατάρ: Αναβρασμός μετά τη λήξη του ματς (vid)

Καναδάς - Κατάρ: Αναβρασμός μετά τη λήξη του ματς (vid)
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Ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και μετά το τέλος της αναμέτρησης, μέλη των δύο ομάδων πιάστηκαν στα... χέρια.

Ένταση στο Καναδάς - Κατάρ! Οι συνδιοργανωτές διέσυραν το σύνολο του Λοπετέγκι με 6-0 και μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε αναβρασμός.

Παίκτες και μέλη των δύο χωρών ήρθαν αντιμέτωποι με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να αποφεύγονται τα χειρότερα.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από την ευρεία νίκη των Καναδών, το ματς σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Καναδού, Κονέ, στο 52', μετά το μαρκάρισμα του Μαντιμπό, που αποβλήθηκε.

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