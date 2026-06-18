Πλήγμα για την Ακτή Ελεφαντοστού ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, καθώς ο Ελί Γουαχί δεν μπόρεσε να βρεθεί στον Καναδά εξαιτίας της εκκρεμούς δικαστικής έρευνας στη Γαλλία.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Ελί Γουαχί δεν θα συμμετάσχει στον προσεχή αγώνα της ομάδας απέναντι στη Γερμανία, το Σάββατο στο Τορόντο, λόγω διοικητικών εκκρεμοτήτων που αφορούν την είσοδό του στον Καναδά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι απαραίτητες διοικητικές άδειες για τη μετάβασή του στον καναδικό έδαφος δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν εγκαίρως. Ως εκ τούτου, ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στις ΗΠΑ έως την επιστροφή της αποστολής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η απουσία του συνδέεται με την έρευνα που διεξάγεται από τις γαλλικές αρχές, με τον διεθνή επιθετικό να βρίσκεται στο μικροσκόπιο για ενδεχόμενη συμμετοχή σε υπόθεση ύποπτου στοιχηματισμού και πιθανής χειραγώγησης αγώνα.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στα τέλη Μαΐου, όταν ο Γουαχί προσήχθη για κατάθεση στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά αναμέτρηση της Νις με τη Μετς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του κάποια επίσημη δίωξη.

Την ίδια στιγμή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού υπογράμμισε ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για οποιοδήποτε δικαστικό ή διοικητικό μέτρο που να επηρεάζει το καθεστώς του ποδοσφαιριστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος φορ είχε βρεθεί κανονικά στην αποστολή για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την οποία αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, όπου η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 1-0 του Ισημερινού.