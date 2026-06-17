Ο Ελί Γουαχί βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας στη Γαλλία για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση «στημένου» αγώνα, λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ 2026.

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση της σύλληψης του Ελί Γουαχί, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε το Athletic, ο 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση αγώνα της Ligue 1.

Ο Ιβοριανός φορ συνελήφθη στις 29 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι της Νις απέναντι στη Σεντ-Ετιέν για τα playoffs ανόδου και παραμονής, στο οποίο σημείωσε δύο γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία.

Η Εισαγγελία της Μασσαλίας διερευνά υπόθεση οργανωμένης απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γουαχί φέρεται να εξετάζεται για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα με τη Μετς στις 17 Μαΐου, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο η παράβαση να ήταν εσκεμμένη.

Σύμφωνα με το Athletic και πηγές της Εισαγγελίας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του κάποια κατηγορία. Οι έρευνες, ωστόσο, παραμένουν σε εξέλιξη.

Παρά την υπόθεση, ο Γουαχί ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού από τις 15 Μαΐου. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Εκουαδόρ.