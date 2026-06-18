Ουζμπεκιστάν - Κολομβία: Το γκολ του Μουνιός
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Ένα καταπληκτικό γκολ του Μουνιός έφερε το 1-0 για την Κολομβία ενάντια στο Ουζμπεκιστάν.
Με εντυπωσιακό τρόπο πήρε το προβάδισμα ενάντια στο Ουζμπεκιστάν η Κολομβία, καθώς στο 40ό λεπτό, ο Λουίς Ντίας βρήκε τον Ντάνιελ Μουνιός με ωραία μπαλιά και ο δεξιός μπακ της Κρίσταλ Πάλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 με τρομερή εναέρια ενέργεια!
@Photo credits: Associated Press
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