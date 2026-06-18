Ένα καταπληκτικό γκολ του Μουνιός έφερε το 1-0 για την Κολομβία ενάντια στο Ουζμπεκιστάν.

Με εντυπωσιακό τρόπο πήρε το προβάδισμα ενάντια στο Ουζμπεκιστάν η Κολομβία, καθώς στο 40ό λεπτό, ο Λουίς Ντίας βρήκε τον Ντάνιελ Μουνιός με ωραία μπαλιά και ο δεξιός μπακ της Κρίσταλ Πάλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 με τρομερή εναέρια ενέργεια!