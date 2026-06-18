Γκάνα - Παναμάς 1-0: Έτρεξε στους οπαδούς ο 73χρονος Κεϊρόζ

Γιάννης Πολιάς
Γκάνα - Παναμάς 1-0: Έτρεξε στους οπαδούς ο 73χρονος Κεϊρόζ
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Ο 73χρονος Κάρλος Κεϊρόζ έσπευσε να πανηγυρίσει με τους οπαδούς της Γκάνας μετά τη νίκη επί του Παναμά.

Για τον Κάρλος Κεϊρόζ, το να συμμετέχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν αποτελεί κάτι το τρομερό, καθώς στο παρελθόν το έχει κάνει με Νότια Αφρική (2002), Πορτογαλία (2010) και Ιράν (2014, 2018, 2022).

Φέτος, ο Πορτογάλος προπονητής βρέθηκε στον πάγκο της Γκάνας μόλις τον Απρίλιο και κατάφερε να την οδηγήσει σε πρεμιέρα με το δεξί ενάντια στον Παναμά χάρη σε γκολ του Γιρένκι στις καθυστερήσεις.

Στα 73 του χρόνια, ο Κεϊρόζ έδειξε τι σημαίνει για εκείνον το να φτάνει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με την λήξη της αναμέτρησης, έφυγε τρέχοντας για να βρεθεί κοντά στους Γκανέζους οπαδούς και να πανηγυρίσει μαζί τους, σε μία από τις πιο δυνατές εικόνες που έχουμε δει μέχρι τώρα στο τουρνουά.

@Photo credits: Associated Press

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