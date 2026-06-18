Με γκολ του Γιρένκι στο 90+5', η Γκάνα επικράτησε 1-0 του Παναμά και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ένα ματς που φαινόταν πως θα ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, η Γκάνα κατάφερε με... buzzer beater να επικρατήσει 1-0 του Παναμά και να μπει με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, άγγιξε τον πρώτο της βαθμό στον θεσμό αλλά δεν άντεξε η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν.

Το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο δεν διεκδίκησε σε καμία περίπτωση δάφνες ποιότητας, με τους Παναμέζους να έχουν την υπεροχή και να απειλούν δις, μία με σουτ του Γουότερμαν που σταμάτησε ο Άτι-Ζίγκι στο δεύτερο λεπτό και μία με άστοχο βολέ του Ράμος στο 38'.

Οι Γκανέζοι προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος, με τον Μοσκέρα να μπλοκάρει εύκολα την κεφαλιά του Ατζετέι στο 48'. Ακολούθησαν οι άστοχες προσπάθειες των Μαρτίνες (60') και Ράμος (67'), πριν ο Ατζετέι απειλήσει με νέα κεφαλιά που πέρασε άουτ στο 73'.

Και ενώ όλα έδειχναν πως το σκορ δεν θα ανοίξει ποτέ, ήρθε μία εξαιρετική κούρσα του Τόμας-Ασάντε και το γύρισμα στον Γιρένκι, που εξ επαφής χάρισε στην Γκάνα τη νίκη στο 90+5'! Κι αυτό ενώ στο 90+9' ο Ντίας άγγιξε την ισοφάριση, αλλά ο Ασάρε μπλόκαρε την κεφαλιά του...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γκάνα: Άτι-Ζίγκι (46' Ασάρε) - Σενάγια, Ατζετέι, Οπόκου, Μενσά - Σεμένιο, Οβούσου (78' Σίμπο), Γιρένκι, Νουάμα (58' Φατάβου) - Σουλεμάνα (58' Τόμας-Ασάντε) - Αγιού (87' Άντου)

Παναμάς: Μοσκέρα - Μπλάκμαν (90' Γοδόι), Ράμος, Κόρντομπα, Αντράντε - Μουρίγιο, Χάρβεϊ, Μαρτίνες (63' Λοντόνιο), Ροντρίγκες (74' Ντίας) - Μπαρσένας, Γουότερμαν (63' Φαχάρδο)