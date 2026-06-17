Πορτογαλία - Λ.Δ. Κονγκό: Ο Βισά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις
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Ο Βισά έγραψε το 1-1 για τη Λ.Δ. του Κονγκό στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία.
Η Λ.Δ. του Κονγκό πίεσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου την Πορτογαλία και δικαιώθηκε.
Στο 45'+5', έπειτα εξαιρετική σέντρα του πρώην αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, του Αρτούρ Μαζουακού, ο Γιοάν Βισά, ο φορ της Νιούκαστλ έκανε ένα τρομερό άλμα και με θαυμάσια κεφαλιά έγραψε το 1-1!
Δείτε το γκολ
Δύο λεπτά πριν την ισοφάριση ο Μουτουσαμί του Ατρόμητου έκανε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε σε κόρνερ.
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