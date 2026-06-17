Ο Βισά έγραψε το 1-1 για τη Λ.Δ. του Κονγκό στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία.

Η Λ.Δ. του Κονγκό πίεσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου την Πορτογαλία και δικαιώθηκε.

Στο 45'+5', έπειτα εξαιρετική σέντρα του πρώην αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, του Αρτούρ Μαζουακού, ο Γιοάν Βισά, ο φορ της Νιούκαστλ έκανε ένα τρομερό άλμα και με θαυμάσια κεφαλιά έγραψε το 1-1!

Δείτε το γκολ

Δύο λεπτά πριν την ισοφάριση ο Μουτουσαμί του Ατρόμητου έκανε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε σε κόρνερ.