Ιράκ - Νορβηγία 1-4: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-1 της Νορβηγίας ενάντια στο Ιράκ.
Με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που σκόραρε δις, η Νορβηγία απέφυγε την γκέλα ενάντια στο Ιράκ και το νίκησε εντέλει με το άνετο 4-1, επιστρέφοντας με το δεξί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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