Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-1 της Νορβηγίας ενάντια στο Ιράκ.

Με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που σκόραρε δις, η Νορβηγία απέφυγε την γκέλα ενάντια στο Ιράκ και το νίκησε εντέλει με το άνετο 4-1, επιστρέφοντας με το δεξί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.