Η Νορβηγία προβλημάτισε στην πρεμιέρα της κόντρα στο Ιράκ παρά το πλασματικό 4-1, όμως με τον Χάαλαντ να δίνει τη λύση πήρε τη νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.

Ξεκίνημα θετικό, αλλά με αστερίσκους... Η Νορβηγία πήρε μεν τη νίκη και είδε τον Χάαλαντ να ξεκινάει με άγριες διαθέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η απόδοσή της προβλημάτισε κόντρα στο ατίθασο Ιράκ, παρά την παραπλανητική έκταση του σκορ. Με τον φορ της Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο να δίνει τη λύση με δυο γκολ, οι Βίκινγκ απέφυγαν τις... περιπέτειες στην πρεμιέρα και με το τελικό 4-1 σάλπαραν ακόμα μια φορά για την κατάκτηση της Βόρειας Αμερικής.

Πείσμα το Ιράκ, Χάαλαντ η Νορβηγία

Το ματς πάντως άργησε υπερβολικά να αποκτήσει ρυθμό, με τη μάχη του άξονα να κυριαρχεί στο πρώτο ημίωρο. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο, η Νορβηγία κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την πρώτη της ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 29΄συγκεκριμένα κι αφού ξεδιπλώθηκαν υποδειγματικά στην επίθεση, οι Βίκινγκ έγραψαν το 1-0 με προβολή του Χάαλαντ στο δεύτερο δοκάρι από χαμηλή μπαλιά του Βόλφε.

Όλοι θεώρησαν πως ο ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει για τους Νορβηγούς, όμως το Ιράκ είχε διαφορετική άποψη. Στο 39΄άλλωστε κι έπειτα από όμορφη σέντρα στην περιοχή, ο Χουσεΐν σκόραρε με σκαστή κεφαλιά για το 1-1. Η χαρά των Ιρακινών ωστόσο δεν κράτησε για πολύ, αφού τέσσερα λεπτά αργότερα ο Χάαλαντ έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Νορβηγία.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μύρισε... αίμα στην αντίπαλη περιοχή και πίεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ, ο οποίος καθυστέρησε χαρακτηριστικά να διώξει τη μπάλα και τελικά την απομάκρυνε πάνω στον Χάαλαντ, σε ένα εγκληματικό λάθος που στοίχισε στην ομάδα του. Το Ιράκ προσπάθησε να βρει ξανά την ισοφάριση και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σπατάλησε κρεσέντο ευκαιριών, με κορυφαία το χαμένο τετ-α-τετ του Χαμάντι υπό την πίεση του Άγιερ.

Οι Βίκινγκ καθάρισαν στο τέλος

Στο δεύτερο μέρος το τέμπο έπεσε ξανά, με τους Βίκινγκ να μην έχουν καμία φαντασία για το πώς να σπάσουν τον ρυθμό του αντιπάλου. Σουλουπώθηκαν ωστόσο αμυντικά και αποδείχθηκαν κυνικοί στην επίθεση για να πάρουν τη νίκη και μάλιστα με ευρύ σκορ. Στο 77΄συγκεκριμένα ο Όστιγκαρντ, στιγμές μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, πήρε την κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ και κλείδωσε το τρίποντο για την ομάδα του. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα με αυτογκόλ του Χουσέιν, ο οποίος άθελά του έγραψε το 4-1.

Ιράκ (Γκράχαμ Άρνολντ): Χασάν, Αλί, Ταχσίν, Χσέμ, Ντόσκι, Γιασίμ (73΄Κασέμ), Μπαγιές, Ισμαέλ (59΄Ικμπάλ), Αλ Αμαρί, Αλί (73΄Σαντούν), Χαμαντί (59΄Φαρί), Χουσεΐν

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Βόλφε (Όστιγκαρντ), Ρίερσον, Άγιερ, Λισάκερ-Χέγκεμ, Μπέργκε, Όρσνες (73΄Θόρστβεντ), Όντεγκαρντ (81΄Μπεργκ), Νούσα (73΄Σέλντεροτπ), Σόρλοθ (73΄Μπομπ), Χάαλαντ