Ο Γιώργος Δώνης έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει ομάδα σε Μουντιάλ, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια.

Γιώργος Δώνης όπως λέμε... Αλκέτας Παναγούλιας! Ο 56χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός, που καθοδηγεί ομάδα Μουντιάλ. Ο πρώτος; Ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, που ήταν στο... τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη συμμετοχή της γαλανόλευκης στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς», το 1994.

Μάλιστα, εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο διοργανώθηκε επίσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τότε το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία, αφού στον τέταρτο όμιλο γνώρισε τρεις ισάριθμες ήττες από την Αργεντινή του Μαραντόνα (4-0), τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ (4-0) και τη Νιγηρία των Οκότσα και Γεκινί. (2-0).

Σήμερα, 32 χρόνια μετά ο Γιώργος Δώνης έγραψε ιστορία! Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός με θητεία σε πολλές ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Ατρόμητο Αθηνών, Ηλυσιακό), εδώ και αρκετά χρόνια προπονεί εκτός των συνόρων με απόλυτη επιτυχία. Μετά τις περιπλανήσεις του σε Κύπρο και Ισραήλ, εδώ και έντεκα χρόνια έχει... ριζώσει στη Σαουδική Αραβία, έχοντας αναλάβει τις... τύχες αρκετών ομάδων.

Όντας βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου στη χώρα του πετρελαίου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Σαουδαράβων του έδωσε τα... κλειδιά της Εθνικής μετά το «διαζύγιο» με τον Ερβέ Ρενάρ. Έτσι, η πάλαι ποτέ δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε τη χαρά και την τιμή να καθίσει στον πάγκο της ασιατικής χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και όχι μόνο αυτό! Λίγες ώρες νωρίτερα κατάφερε να αποσπάσει έναν πολύ σημαντικό βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη του Μπιέλσα (1-1), στην πρεμιέρα του. Οι Σαουδάραβες βρίσκονται στον 8ο όμιλο και έχουν ακόμη να αγωνιστούν με Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, οι οποίες εξίσου αναδείχθηκαν ισόπαλες (0-0).

Ο Γιώργος Δώνης έχει δεθεί με την εν λόγω πατρίδα, όπως πιστοποίησε και ο ίδιος λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του για το φετινό Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!»