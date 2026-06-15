Δείτε γκολ και φάσεις από το 5-1 της Σουηδίας ενάντια στην Τυνησία.

Εξαιρετική εκκίνηση έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Σουηδία, που διέλυσε με 5-1 την Τυνησία με γκολ των Αγιάρι (2), Ίσακ, Γιόκερες και Σβάνμπεργκ, βάζοντας έτσι από νωρίς γερές βάσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.