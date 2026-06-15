Σουηδία - Τυνησία 5-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 5-1 της Σουηδίας ενάντια στην Τυνησία.
Εξαιρετική εκκίνηση έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Σουηδία, που διέλυσε με 5-1 την Τυνησία με γκολ των Αγιάρι (2), Ίσακ, Γιόκερες και Σβάνμπεργκ, βάζοντας έτσι από νωρίς γερές βάσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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