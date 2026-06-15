Η Σουηδία διέσυρε με 5-1 την Τυνησία στο Μοντερέι του Μεξικού και ξεκίνησε ιδανικά την περιπέτειά της στο Μουντιάλ 2026.

Πρεμιέρα με το... δεξί για τη Σουηδία! Στο δεύτερο -χρονικά- ματς του έκτου ομίλου οι Σουηδοί διέλυσαν με 5-1 την Τυνησία και πέρασαν στην κορυφή του ομίλου, αφού Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, νωρίτερα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε τα... πάντα! Γκολ, θέαμα, γρήγορο ρυθμό και αρκετούς πρωταγωνιστές. Μόλις στο 7ο λεπτό οι Σουηδοί άνοιξαν το σκορ με το δυνατό σουτ του Αγιάρι εκτός περιοχής, σε ένα γκολ που δεν πανηγύρισε αφού έχει καταγωγή από την Τυνησία.

Στο 30ο λεπτό ο Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ έκανε το 2-0 για το σύνολο του Πότερ, ύστερα από ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ. Η Τυνησία δεν το έβαλε... κάτω και μείωσε σε 2-1 με τον Ρέκικ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Μεϊμπρί έκανε ωραία σέντρα και ο παίκτης των Αφρικανών με ωραία γυριστή κεφαλιά μείωσε για την πατρίδα του. Αυτό το γκολ έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με έντονο ρυθμό εκατέρωθεν. Στο 59ο λεπτό η ομάδα του Πότερ πήρε... αέρα δύο τερμάτων με τον Γιόκερες της Άρσεναλ. Ύστερα από το ολέθριο λάθος του Σκίρι στην άμυνα, ο Ίσακ πήρε την μπάλα, την έδωσε στον φορ των Gunners και εκείνος με υποδειγματικό πλασέ νίκησε τον Σαμάκ για το 3-1.

Στη συνέχεια του αγώνα, η Σουηδία είχε τις στιγμές της στην αντεπίθεση για να πετύχει και τέταρτο γκολ. Οι Τυνήσιοι προσπάθησαν να ξαναμπούν με αξιώσεις στο ματς αλλά δεν κατάφεραν κάτι ουσιαστικό. Στο 85' ο Σβάνμπεργκ διαμόρφωσε το 4-1 για την πατρίδα του, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Κυανοκίτρινων. Ο παίκτης της Βόλφσμπουργκ σκόραρε μόλις δεκαέξι δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή του. Έτσι, πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ -έπειτα από αλλαγή- στην ιστορία των Μουντιάλ. Το δεύτερο εκπληκτικό γκολ του Αγιάρι στο 90+6 έβαλε το κερασάκι στην... τούρτα για τους Σουηδούς κάνοντας το σκορ 5-1.

Σουηδία (Γκρεϊαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Χίεν, Λίντελεφ, Λάγκερμπιλκε, Μπέρναντσον (Σβένσον 90+1'), Κάρλστρομ (Σβάνμπεργκ 84'), Αγιάρι, Γκούντμουνσον (Σραντ 65'), Νίγκρεν (Μπέργκβαλ 65'), Ίσακ (Ελάνγκα 90'), Γιόκερες

Τυνησία (Σαμπρί Λαμουσί): Σαμάκ, Βάλερι (Μπελχαντί 72'), Μπεν Ιμντά, Τάλμπι, Ρέκικ, Αμπντί, Σκίρι (Ατσουρί 72'), Κεντίρα (Τσαρμπί 83'), Χάνιμπαλ Μεϊμπρί, Σαάντ (Τουνεκτί 72'), Μπεν Σλιμανί (Τσαουάτ 83')