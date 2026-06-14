Μουντιάλ 2026: Τα highlights της τρίτης ημέρας
Ακόμα μια χορταστική ημέρα με γκολ και θέαμα στο Μουντιάλ του 2026!
Έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια απουσίας, η Σκωτία πανηγύρισε μια νίκη-ορόσημο, επικρατώντας 1-0 της Αϊτής. «Χρυσός» σκόρερ ήταν ο ΜακΓκιν της Άστον Βίλα στο 28ο λεπτό, υποχρεώνοντας την Αϊτή σε ήττα στη δεύτερη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1974.
Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, η Βραζιλία «κόλλησε» στο 1-1 με το σκληροτράχηλο Μαρόκο στο Νιου Τζέρσι. Ο Σαϊμπάρι άνοιξε το σκορ με υπέροχο σκάψιμο στο 21ο λεπτό, με τον Βινίσιους να ισοφαρίζει με ένα σουτ στο 32ο λεπτό.
Την ίδια ώρα, η Ελβετία προηγήθηκε νωρίς με πέναλτι του Εμπολό, όμως... υποτίμησε το Κατάρ και το πλήρωσε ακριβά στις καθυστερήσεις του ματς. Οι Καταριανοί σκόραραν στο 94ο λεπτό, ισοφάρισαν σε 1-1 και πήραν ένα ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς αυτός είναι και ο πρώτος τους βαθμός σε τελική φάση Μουντιάλ.
Τέλος, το πρώτο μεγάλο σοκ της διοργάνωσης ήρθε από την Αυστραλία του Τόνι Πόποβιτς, η οποία αποδείχθηκε άκρως κυνική και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας του Βιντσέντσο Μοντέλα. Ο Ιρανκούντα στο 27ο λεπτό και ο Μέτκαλφ στο 75' υπέγραψαν τη σπουδαία νίκη για τα «καγκουρό», αφήνοντας πλήρως απογοητευμένη τη γειτονική μας χώρα.
Δείτε όλα τα γκολ της 3ης αγωνιστικής
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