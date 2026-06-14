Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και της Εθνικής Ανδρών στο βόλεϊ απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία για το European League.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της σημερινής ημέρας, ξεχωρίζουν φυσικά οι δύο αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Στις 20:00, η Γερμανία κάνει ντεμπούτο στο φετινό τουρνουά απέναντι στο Κουρασάο, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2. Την εξέλιξή του μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω του LIVE στο Gazzetta.

Αργότερα, στις 23:00, η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 και live με περιγραφή από το Gazzetta.

Στο βόλεϊ, μετά την άνετη νίκη επί της Ισλανδίας στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, η Εθνική Ανδρών υποδέχεται και τη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του European League. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας