Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας.
Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Νότια Κορέα, που με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ, επικράτησε 2-1, με ανατροπή, της Τσεχίας και έβαλε από νωρίς βάσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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