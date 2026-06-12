Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας.

Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Νότια Κορέα, που με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ, επικράτησε 2-1, με ανατροπή, της Τσεχίας και έβαλε από νωρίς βάσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.