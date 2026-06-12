Ο Κρέιτσι έβαλε μπροστά στο σκορ την Τσεχία, εντούτοις η Νότια Κορέα απάντησε μέσα σε λίγα λεπτά με τον Χουάνγκ.

Η Νότια Κορέα είχε την υπεροχή ενάντια στην Τσεχία, εντούτοις η δεύτερη πήρε το προβάδισμα, με κεφαλιά του Κρέιτσι μετά το πλάγιο άουτ του Τσούφαλ στο 59'. Παρά το σοκ όμως, οι Ασιάτες αντέδρασαν οκτώ λεπτά αργότερα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ιν-Μπομ Χουάνγκ, να αδειάζει αντίπαλο αμυντικό και τερματοφύλακα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο σκάψιμο!