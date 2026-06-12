Νότια Κορέα - Τσεχία: Τα γκολ των Κρέιτσι και Χουάνγκ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κρέιτσι έβαλε μπροστά στο σκορ την Τσεχία, εντούτοις η Νότια Κορέα απάντησε μέσα σε λίγα λεπτά με τον Χουάνγκ.
Η Νότια Κορέα είχε την υπεροχή ενάντια στην Τσεχία, εντούτοις η δεύτερη πήρε το προβάδισμα, με κεφαλιά του Κρέιτσι μετά το πλάγιο άουτ του Τσούφαλ στο 59'. Παρά το σοκ όμως, οι Ασιάτες αντέδρασαν οκτώ λεπτά αργότερα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ιν-Μπομ Χουάνγκ, να αδειάζει αντίπαλο αμυντικό και τερματοφύλακα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο σκάψιμο!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.