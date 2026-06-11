Μεξικό - Νότια Αφρική: Ο Χιμένες έγραψε το 2-0 με καρφωτή κεφαλιά (vid)
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Το Μεξικό βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στη Νότια Αφρική, όταν στο 67΄ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα και ο Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0.
Το Μεξικό χαλύβδωσε το προβάδισμα κόντρα στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ! Στο 67΄συγκεκριμένα και με αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ και περίπου είκοσι λεπτά, οι Μεξικανοί κατάφεραν να γράψουν το 2-0. Στο 67΄ο Αλβαράδο έκανε γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον αφύλαχτο Χιμένες, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του.
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