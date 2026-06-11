Το Μεξικό βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στη Νότια Αφρική, όταν στο 67΄ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα και ο Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Το Μεξικό χαλύβδωσε το προβάδισμα κόντρα στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ! Στο 67΄συγκεκριμένα και με αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ και περίπου είκοσι λεπτά, οι Μεξικανοί κατάφεραν να γράψουν το 2-0. Στο 67΄ο Αλβαράδο έκανε γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον αφύλαχτο Χιμένες, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του.