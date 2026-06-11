Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προ των πυλών και οι Καναλάρχες, οι Μπλε Καρχαρίες, οι Φαραώ και οι Φοίνικες είναι έτοιμοι να «παλεψούν», με στόχο το πολύτιμο τρόπαιο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο που θα συμμετάσχουν 48 ομαδες, οι οποίες θα κουβαλάνε μαζί τους και μια πληθώρα από ψευδώνυμα με τα οποία είναι γνωστές.

Από ζώα μέχρι χρώματα και τοπικά πολιτιστικά σύμβολα, κάθε ομάδα (σχεδόν) έχει ένα ή και παραπάνω ειδικό παρατσούκλι που χαρακτηρίζει το έθνος της. Άλλα ευφάνταστα, άλλα πιο βαρετά και συνηθισμένα, όλα όμως ξεχωριστά.

Πάμε να δούμε με αλφαβητική σειρά τα παρατσούκλια των 48 ομάδων που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Αναλυτικά τα παρατσούκλια των ομάδων

Αγγλία: Τα Τρία Λιοντάρια

Το ψευδώνυμο για την εθνική ομάδα της Αγγλίας προέρχεται από το εμβληματικό έμβλημα της χώρας, το οποίο απεικονίζει τρία μπλε λιοντάρια περιτριγυρισμένα από τριαντάφυλλα. Ως μία από τις παλαιότερες εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου στον κόσμο, το έμβλημα της Αγγλίας χρησιμοποιείται εδώ και σχεδόν 150 χρόνια, γεγονός που οδήγησε στο παρατσούκλι.

Αίγυπτος: Οι Φαραώ

Το ψευδώνυμο για την εθνική ομάδα της Αιγύπτου είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά, αποτίοντας φόρο τιμής στους αρχαίους βασιλιάδες της Αιγύπτου που κυβέρνησαν για αιώνες. Οι οπαδοί της ομάδας μερικές φορές φορούν καλύμματα κεφαλής στο στυλ των Φαραώ όταν υποστηρίζουν την ομάδα τους.

Αϊτή: Les Grenadiers (Οι πεζοναύτες), Les Bicolores (Οι δίχρωμοι)

Στην Αϊτή, ο όρος «Les Grenadiers» (Οι πεζοναύτες) προέρχεται από την επαναστατική ιστορία της χώρας ως πρώην γαλλική αποικία. Ένα άλλο παρατσούκλι είναι «Les Bicolores» (Οι δίχρωμοι), μία αναφορά στη σημαία της Αϊτής, η οποία είναι μισή κόκκινη και μισή μπλε με το έμβλημά της στο κέντρο.

Ακτή Ελεφαντοστού: Les Éléphants (Οι ελέφαντες)

Το παράκτιο αφρικανικό έθνος πήρε επίσης το όνομά του από ένα τοπικό ζώο, αυτή τη φορά τον αφρικανικό ελέφαντα. Αυτό το ψευδώνυμο οδηγεί επίσης σε ένα από τα καλύτερα εμβλήματα που έχουν αποτυπωθεί ποτέ σε φανέλα. Ένας ελέφαντας ισορροπεί μια μπάλα ποδοσφαίρου, με την άκρη της προβοσκίδας του ελέφαντα να σχηματίζει το «C», που είναι το αρχικό από το «Côte d'Ivoire», η ονομάσια της χώρας στα γαλλικά.

Αλγερία: Οι Φοίνικες, Οι Πολεμιστές της Ερήμου

Η Αλγερία έχει μερικά ψευδώνυμα που σχετίζονται με την τοποθεσία της χώρας στην έρημο Σαχάρα. Ένα ψευδώνυμο είναι οι φοίνικες, το οποίο αναφέρεται σε μια μικρή αλεπού που προέρχεται από την έρημο της Βόρειας Αφρικής. Η ομάδα ονομάζεται επίσης μερικές φορές και Πολεμιστές της Ερήμου.

Αργεντινή: Αλμπισελέστε

Το παρατσούκλι που χρησιμοποιεί η Αργεντινή είναι η «Albiceleste», που σημαίνει «Το Λευκό και το Μπλε του Ουρανού», μία αναφορά στη σημαία της χώρας και στις εμβληματικές ριγέ φανέλες της ομάδας.

Αυστραλία: Οι Socceroos

Οι Αυστραλοί έχουν παράδοση να χρησιμοποιούν τοπικά ζώα ή άλλα σύμβολα ως ψευδώνυμα για τις ομάδες τους. Για το ανδρικό ποδόσφαιρο, χρησιμοποιούν το Socceroos, ένα όνομα που συνδυάζει το άθλημα με το καγκουρό, ένα από τα μοναδικά ζώα της Αυστραλίας και εθνικό σύμβολο.

Αυστρία: Das Nationalteam (Η εθνική ομάδα)

Το ψευδώνυμο της Αυστρίας είναι λιγότερο δημιουργικό από ό,τι είναι εύστοχο. Η ομάδα είναι γνωστή στην Αυστρία ως «Das Nationalteam» (Η Εθνική Ομάδα). Οι οπαδοί μερικές φορές αναφέρονται επίσης στους παίκτες ως «Unsere Burschen», που σημαίνει «Τα Αγόρια μας».

Βέλγιο: Οι Κόκκινοι Διάβολοι

Εμπνευσμένοι από τη... Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι Βέλγοι είναι γνωστοί ως Κόκκινοι Διάβολοι από τους οπαδούς, οι οποίοι αναφέρονται στην ομάδα και στις τρεις επίσημες γλώσσες της χώρας: Ολλανδικά (De Rode Duivels), Γαλλικά (Les Diables rouges) και Γερμανικά (Die Roten Teufel).

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Οι Δράκοι

Η βοσνιακή ομάδα είναι κυρίως γνωστή ως «Zmajevi», που σημαίνει «Οι Δράκοι» στα βοσνιακά. Η ομάδα ονομάζεται επίσης μερικές φορές «Zlatni Ljiljani», (τα χρυσά κρίνα), αναφερόμενη σε ένα ιθαγενές βοσνιακό λουλούδι. Το λουλούδι, που αντιπροσωπεύεται ως fleurs-de-lis, ήταν σύμβολο στη σημαία της χώρας τη δεκαετία του 1990.

Βραζιλία: Σελεσάο, Καναρίνια

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας αναφέρεται συνήθως ως Seleção, που στα πορτογαλικά σημαίνει «Η επιλογή». Αλλά το πιο συναρπαστικό από τα παρατσούκλια της ομάδας είναι τα «Καναρίνια» ή «Μικρά Κανάρια», προς τιμήν των εμβληματικών κίτρινων φανελών της ομάδας. Αυτές οι φανέλες αναφέρονται ως «canarinha» και ενέπνευσαν τη μασκότ της ομάδας, η οποία παρουσιάστηκε πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Γαλλία: Les Bleus (Οι Μπλε)

Το ψευδώνυμο της Γαλλίας ως «Les Bleus» ή «Οι Μπλε» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομάδα. Το ψευδώνυμο προέρχεται αρχικά από τις μπλε φανέλες της ομάδας, οι οποίες επιλέχθηκαν από την κόκκινη, λευκή και μπλε ριγέ σημαία της χώρας. Τώρα, το ψευδώνυμο έχει γίνει τόσο σημαντικό μέρος της χώρας όσο και το έμβλημα του κόκορα, που κυματίζει περήφανα πάνω στις φανέλες.

Γερμανία: DFB-Team

Ένα από τα πιο βαρετά παρατσούκλια ομάδων είναι αυτό της Γερμανίας. Η Γερμανία αναφέρεται στην ομάδα της ως Ομάδα DFB (DFB είναι το όνομα της γερμανικής εθνικής ομοσπονδίας (Deutscher Fußball-Bund). Άλλα «παρατσούκλια» περιλαμβάνουν τα «Die Nationalelf» (Η Εθνική ενδεκάδα) και «Die Mannschaft» (Η Ομάδα).

Γκάνα: Μαύροι Αστέρες

Η ομάδα της Γκάνας είναι γνωστή ως «Μαύροι Αστέρες», μια αναφορά στην τρίχρωμη σημαία της χώρας με ένα μεγάλο μαύρο αστέρι στη μέση. Εκτός από το ότι τοποθετούν το αστέρι στο έμβλημά τους, και οι δύο εμφανίσεις της Γκάνας έχουν το μαύρο αστέρι σε περίοπτη θέση, ακριβώς στο κέντρο του στήθους των παικτών.

Ελβετία: Nati, Rossocrociati (Ερυθροί Σταυροί)

Η ελβετική εθνική ομάδα είναι γνωστή απλώς ως «Nati» από τους περισσότερους οπαδούς, μια συντομογραφία που λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της χώρας. Η ομάδα ονομάζεται επίσης μερικές φορές «Rossocrociati», μια ιταλική λέξη που αναφέρεται στους Ελβετούς αλλά σημαίνει «Ερυθροί Σταυροί», μια αναφορά στον ελβετικό σταυρό στη σημαία της χώρας.

Ηνωμένες Πολιτείες: USMNT, The Stars and Stripes

Όταν μιλάμε για την εθνική ομάδα ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι συνήθως απλώς συντομεύονται στο ακρωνύμιο USMNT (Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών). Αλλά το «the Stars and Stripes», μια αναφορά στη σημαία των ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί ως ένα άλλο δημοφιλές παρατσούκλι.

Ιαπωνία: Μπλε Σαμουράι

Οι Ιάπωνες στράφηκαν επίσης στο παρελθόν για το παρατσούκλι τους, θυμίζοντας τους σαμουράι της αρχαίας Ιαπωνίας, το οποίο παραμένει ένα σημαντικό πολιτιστικό σύμβολο στη χώρα. Το άλλο μισό του παρατσούκλι αναφέρεται στις βασιλικές μπλε φανέλες που φορούσε η ομάδα.

Ιορδανία: Al-Nashama Jordan (Οι ευγενείς)

Μία από τις πρωτοεμφανιζόμενες στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού, η Ιορδανία, έχει το παρατσούκλι «Al-Nashama», που σημαίνει «ο ιπποτικός» ή «ο ευγενής» στα αραβικά.

Ιράν: Ομάδα Melli (Η Εθνική ομάδα)

Τα μέλη της ιρανικής εθνικής ομάδας είναι γνωστά απλώς ως «Ομάδα Melli», που σημαίνει «εθνική ομάδα» στα περσικά. Άλλα παλαιότερα παρατσούκλια για την ομάδα περιλαμβάνουν τα «Λιοντάρια του Ιράν» και «Πρίγκιπες της Περσίας», αλλά η Ομάδα Melli είναι αυτή που έχει παραμείνει.

Ιράκ: Usood al-Rafidain (Λιοντάρια της Μεσοποταμίας)

Οι Ιρακινοί επίσης θυμούνται την αρχαία ιστορία τους με αυτό το παρατσούκλι, αποκαλώντας την εθνική τους ομάδα τα «Λιοντάρια της Μεσοποταμίας» ή «Usood al-Rafidain» στα αραβικά. Τα λιοντάρια ήταν ένα σημαντικό σύμβολο στην αρχαία Βαβυλώνα, που αντιπροσώπευε τη βασιλική εξουσία.

Ισημερινός: La Tri (Οι τρεις - τρίχρωμοι)

Όπως ορισμένοι από τους γείτονες της στη Νότια και Κεντρική Αμερική, η εθνική ομάδα του Ισημερινού είναι γνωστή ως «La Tri» ή μερικές φορές «La Tricolor», μία αναφορά στην κίτρινη, μπλε και κόκκινη τρίχρωμη σημαία της χώρας.

Ισπανία: Furia Roja (Κόκκινη Μανία)

Η ισπανική εθνική ομάδα είναι γνωστή ως «Φούρια Ρόχα» και σημαίνει «Κόκκινη Οργή» ή «Κόκκινη Μανία», με την ομάδα να φοράει μια ως επί το πλείστον κόκκινη εμφάνιση και να φέρει το κόκκινο και χρυσό έμβλημα της χώρας στο στήθος της.

Καναδάς: Les Rouges (Οι Κόκκινοι)

Όταν επευφημούν την εθνική τους ομάδα, οι... δίγλωσσοι Καναδοί χρησιμοποιούν το γαλλικό «Allez Les Rouges!», «Εμπρός οι Κόκκινοι», εμπνευσμένο από το χρώμα της σημαίας της χώρας. Οι παίκτες του Καναδά είναι επίσης μερικές φορές γνωστοί ως «The Canucks», ένας αργκό που αναφέρεται στους Καναδούς.

Κατάρ: Al Annabi (Οι Βυσσινί)

Η εθνική ομάδα του Κατάρ φανερά επηρεασμένη από τη δικής μας ΑΕΛ ονομάζεται «Al Annabi», το οποίο στα αραβικά σημαίνει «Οι Βυσσινί». Το όνομα αναφέρεται στο χρώμα της σημαίας της χώρας και στις εμφανίσεις της.

Κολομβία: Los Cafeteros (Οι καλλιεργητές καφέ)

Το ψευδώνυμο της Κολομβίας, "Los Cafeteros" (οι Καλλιεργητές Καφέ), αναφέρεται στη σημαντική παραγωγή καφέ της χώρας. Όπως και άλλες ομάδες στην Κεντρική και Νότια Αμερική, η ομάδα της Κολομβίας ονομάζεται μερικές φορές και "La Tricolor" σε σχέση με την τρίχρωμη σημαία της χώρας.

Κροατία: Vatreni (Οι Φλογεροί)

Η εθνική ομάδα της Κροατίας είναι γνωστή ως «Vatreni», που σημαίνει «φλογεροί» στην κροατική γλώσσα. Ένα άλλο ψευδώνυμο για την ομάδα είναι το «Kockasti», που σημαίνει «οι καρό», μια αναφορά στο κόκκινο και άσπρο καρό έμβλημα της χώρας στο κέντρο της σημαίας της.

Κουρασάο: Το Μπλε Κύμα

Το επίσημο ψευδώνυμο της χώρας είναι «Το Μπλε Κύμα», μια αναφορά στον ωκεανό που περιβάλλει το μικρό νησιωτικό έθνος. Το Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που συμμετείχε ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει επίσης ένα μεγάλο ιστιοφόρο ως μέρος του εμβλήματός της.

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Les Leopards (Οι Λεοπαρδάλεις)

Η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι γνωστή ως Λεοπαρδάλεις. Οι κηλιδωτές αυτές γάτες που είναι διαδεδομένες στην Υποσαχάρια Αφρική, περιλαμβάνονται επίσης στο έμβλημα της ομάδας.

Μεξικό: El Tri (Οι Τρίχρωμοι)

Δεν πρέπει να συγχέεται με το «La Tri» του Ισημερινού, αλλά το Μεξικό είναι γνωστό ως «El Tri», αναφερόμενο στην τρίχρωμη σημαία της χώρας - πράσινες, λευκές και κόκκινες κάθετες ρίγες. Η χώρα ενσωματώνει και τα τρία χρώματα στις φανέλες της ως μέρος της διάκρισης.

Μαρόκο: Τα Λιοντάρια του Άτλαντα

Τα μέλη της μαροκινής ομάδας είναι γνωστά ως Τα Λιοντάρια του Άτλαντα. Τα λιοντάρια του Άτλαντα είναι ένα από τα ονόματα για τα πλέον εξαφανισμένα βερβερικά λιοντάρια, τα οποία ήταν ιθαγενή στη Βόρεια Αφρική και τα Όρη Άτλας του Μαρόκου.

Νέα Ζηλανδία: All Whites (Οι Ολόλευκοι)

Η ολόλευκη εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Νέας Ζηλανδίας ενέπνευσε το ψευδώνυμο της ομάδας πριν από την πρώτη εμφάνιση της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1982. Το παρατσούκλι εισήχθη ως λογοπαίγνιο για τους All Blacks, το ψευδώνυμο για την εθνική ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας (η οποία φορούσε ολόμαυρες στολές). Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομά της σε μια κίνηση συμπεριληπτικότητας, αλλά το ψευδώνυμο έχει παραμείνει προς το παρόν.

Νότια Κορέα: Taegeuk Warriors (Οι μαχητές του Γιν-Γιανγκ) - Οι Κόκκινοι

Η ομάδα της Νότιας Κορέας είναι γνωστή ως Taegeuk Warriors (Οι μαχητές του Γιν-Γιανγκ), με το «taegeuk» να αναφέρεται στο σύμβολο γιν-γιανγκ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της σημαίας της Νότιας Κορέας. Η ομάδα έχει επίσης ονομαστεί Κόκκινοι λόγω των κόκκινων φανελών της για το πρωτάθλημα, γεγονός που οδήγησε τους Κορεάτες οπαδούς να αυτοαποκαλούνται «Κόκκινοι Διάβολοι».

Νότια Αφρική: Bafana Bafana (Τα Αγόρια)

Το ψευδώνυμο «Bafana Bafana» σημαίνει κυριολεκτικά «τα αγόρια, τα αγόρια» στα Ζουλού και σε άλλες νοτιοαφρικανικές γλώσσες. Είναι επίσης η επευφημία που κάνουν οι Νοτιοαφρικανοί οπαδοί σε κάθε αγώνα.

Νορβηγία: Landslaget (Η Εθνική Ομάδα) - Røde, Hvite, Blå (κόκκινο, λευκό και μπλε)

Οι παίκτες της Νορβηγίας είναι γνωστοί απλώς ως «Landslaget» ή «Έθνική ομάδα» στα νορβηγικά. Η ομάδα ονομάζεται επίσης μερικές φορές «Røde, Hvite, Blå» (κόκκινο, λευκό και μπλε), μία αναφορά στη σημαία της χώρας.

Ολλανδία: Oranje (Οι Πορτοκαλί)

Το πορτοκαλί είναι το εθνικό χρώμα για την Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα από τα χρώματα της ολλανδικής σημαίας (η οποία είναι κόκκινο, λευκό και μπλε). Αυτό επεκτείνεται και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία φοράει φωτεινές πορτοκαλί στολές και ονομάζεται "Oranje" (πορτοκαλί στα ολλανδικά).

Ουζμπεκιστάν: White Wolves (Λευκοί Λύκοι)

Το Ουζμπεκιστάν, μια άλλη από τις ομάδες που κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτόν τον Ιούνιο, είναι γνωστό στους οπαδούς και τα μέσα ενημέρωσης ως White Wolves (Λευκοί Λύκοι).

Ουρουγουάη: La Celeste (Ο Γαλάζιος Ουρανός)

Για την Ουρουγουάη το «La Celeste» (Ο Γαλάζιος Ουρανός) αναφέρεται στις ανοιχτόχρωμες μπλε εμφανίσεις που φοράει η χώρα για πάνω από 100 χρόνια. Αυτές οι βασικές φανέλες, οι οποίες ταιριάζουν με τα μπλε χρώματα της σημαίας της Ουρουγουάης, επέστρεψαν για την εποχή τους αυτό το καλοκαίρι.

Παναμάς: Los Canaleros (Οι Καναλάρχες), La Marea Roja (Η Κόκκινη Παλοίρια)

Τα μέλη της εθνικής ομάδας του Παναμά ονομάζονται «Los Canaleros», που μεταφράζεται ως «Καναλάρχες», μια αναφορά στο διαβόητο Κανάλι του Παναμά. Οι οπαδοί αποκαλούν επίσης την ομάδα «La Marea Roja», που σημαίνει «Η Κόκκινη Παλίρροια».

Παραγουάη: Los Guaraníes, La Albirroja

Το ψευδώνυμο της Παραγουάης προέρχεται από τον ιθαγενή λαό Γκουαρανί, οι οποίοι είναι ιθαγενείς στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οι εμβληματικές κόκκινες και άσπρες ριγέ φανέλες της ομάδας ενέπνευσαν το άλλο ψευδώνυμο, «La Albirroja» (το Λευκό και το Κόκκινο).

Πορτογαλία: Seleção das Quinas

Η πορτογαλική Seleção (επιλογή) έχει ένα ψευδώνυμο που σχετίζεται με το έμβλημα της σημαίας της χώρας. Σε αυτό το έμβλημα, υπάρχουν πέντε γραμμές σε σχήμα χιαστί, που αποτελούνται από ασπίδες με πέντε κουκκίδες σε σχήμα σταυρού. Το Quinas, λοιπόν, χρησιμεύει ως συντομογραφία για τη σημαία της χώρας και άλλα πράγματα που αντιπροσωπεύουν την Πορτογαλία.

Πράσινο Ακρωτήριο: Turbarões Azuis (Οι Μπλε Καρχαρίες)

Στα πορτογαλικά, η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι γνωστή ως «Turbarões Azuis», οι Μπλε Καρχαρίες. Εύστοχα, ένας καρχαρίας εμφανίζεται εμφανώς στο έμβλημα της χώρας.

Σαουδική Αραβία: Al-Suquor Al-Khodhur (Τα Πράσινα Γεράκια)

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστή ως «Al-Suquor Al-Khodhur» ή «Πράσινα Γεράκια», εμπνευσμένη από τις πράσινες εμφανίσεις της χώρας. Το πράσινο έμβλημα της χώρας αντικατοπτρίζει αυτό το παρατσούκλι, με το κεφάλι ενός γερακιού (με μερικές λεπτομέρειες από την μπάλα ποδοσφαίρου). Οι οπαδοί αποκαλούν επίσης την ομάδα «al-'Akhdar», που σημαίνει «Το Πράσινο».

Σκωτία: Tartan Army (Στρατός του Ταρτάν)

Η εθνική ομάδα της Σκωτίας δεν έχει κάποιο επίσημο όνομα, αν και οι οπαδοί της χώρας είναι γνωστοί ως ο Στρατός του Ταρτάν. Το ταρτάν είναι μέρος της συμβολικής εθνικής ενδυμασίας της χώρας και το όνομα Tartan Army πρωτοχρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970, για να περιγράψει τις «ανανεωμένες ορδές» που στέκονταν στις εξέδρες του.

Σενεγάλη: Lions de la Téranga (Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα)

Στη Σενεγάλη, η εθνική ομάδα είναι γνωστή ως τα Λιοντάρια της Τεράνγκα ή μερικές φορές απλώς τα Λιοντάρια. Η λέξη Teranga (επίσης Teraanga) στα Γουόλοφ (τοπική διάλεκτος) αναφέρεται στο πολιτιστικό πνεύμα της φιλοξενίας και της γενναιοδωρίας στη Σενεγάλη. Η εικόνα του λιονταριού αντικατοπτρίζεται επίσης στο έμβλημα της χώρας.

Σουηδία: Blågult (Μπλε και Κίτρινο)

Το ψευδώνυμο «Blågult», που σημαίνει «Το Μπλε και το Κίτρινο» στα σουηδικά, είναι μια απλή παραφυάδα των μπλε και κίτρινων χρωμάτων της σημαίας της Σουηδίας και των εμφανίσεων της ομάδας.

Τουρκία: Ay-Yıldızlılar (Τα Αστέρια της Ημισελήνου), Bizim Çocuklar (Τα Αγόρια)

Το ψευδώνυμο της Τουρκίας, Ay-Yıldızlılar, σημαίνει «Τα Αστέρια της Ημισελήνου» στα τουρκικά και αναφέρεται στα εμβλήματα στη σημαία της χώρας. Ένα άλλο κοινό ψευδώνυμο είναι το Bizim Çocuklar, που σημαίνει «Τα Αγόρια μας» στα τουρκικά.

Τσεχία: Repre (Οι εκπρόσωποι)

Η εθνική ομάδα της Τσεχίας είναι γνωστή στη χώρα ως «Repre», που σημαίνει «οι εκπρόσωποι» της χώρας. Η Τσεχία αναφέρεται στην εθνική της ομάδα ως «Česká fotbalová reprezentace» στα τσεχικά. Το «Repre» είναι η συντομογραφία του τίτλου.

Τυνησία: Αετοί της Καρχηδόνας

Η αρχαία πόλη της Καρχηδόνας χρησιμεύει ως έμπνευση για το ψευδώνυμο της Τυνησίας. Ο φαλακρός αετός, ο οποίος έχει γίνει σύμβολο της ομάδας, εμφανίζεται στο έμβλημα της ομάδας ως μέρος του λογότυπου της ομάδας.

The 48 #FIFAWorldCup Teams, ranked by their nickname.



1: 🇨🇻: Tubarões Azuis (Blue Sharks)

2: 🇪🇬: The Pharaohs

3: 🇯🇵: Samurai Blue

4: 🇦🇺: Socceroos

5: 🇹🇳: Eagles of Carthage

6: 🇵🇦: Los Canaleros (The Canal Men)

7: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿: The Tartan Army

8: 🇿🇦: Bafana Bafana

9: 🇨🇴: Los Cafeteros (The… — The Matchday Man (@TheMatchdayMan) June 10, 2026

Τα παρατσούκλια των 48 συμμετεχόντων