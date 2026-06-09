Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, έστειλε ένα ηχηρό και κατηγορηματικό μήνυμα αναφορικά με τα σύμβολα και την Ισλαμική Δημοκρατία ενόψει Μουντιάλ.

Το Ιράν προειδοποιεί ούτως ώστε να προασπίσει τα σύμβολά του στο Μουντιάλ 2026! Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Ομοσπονδίας και ο Υπουργός Αθλητισμού εμφανίστηκαν άκρως κατηγορηματικοί σε περίπτωση που καταπατηθεί έστω έστω ένα σύμβολο της Ιρανικής Δημοκρατίας.

Το τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ καλά κρατεί λίγες μέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά την ανακοίνωση της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (09/06) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τα εισιτήρια για τους αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατηγορώντας τη διοργανώτρια ότι παρεμπόδισε την προσέλευση Ιρανών οπαδών στα γήπεδα της χώρας, ο Υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμαλί και ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Ομοσπονδίας, Αμίρ Μεχντί Αλαβί, έριξαν κι άλλο λάδι στη... φωτιά.

Οι δύο επιτελικοί παράγοντες του αθλητισμού στη χώρα της Μέσης Ανατολής κατέστησαν σαφές πως σε περίπτωση που υπάρξει αλλοίωση, ασέβεια ή καταπάτηση οποιουδήποτε κοινωνικοπολιτικού ή θρησκευτικού συμβόλου του έθνους τους, τότε είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσουν τον αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Ιρανικής Ομοσπονδίας:

«Σύμφωνα με το πρόγραμμα της FIFA, η αντιπροσωπεία της ομάδας θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με πτήση τσάρτερ. Η ομάδα θα ταξιδέψει στην πόλη υποδοχής μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε στην έδρα υποδοχής δύο ημέρες πριν από τον αγώνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Αθλητισμού:

«Εάν στα γήπεδα όπου παίζουμε δούμε οποιαδήποτε σημαία ή σύμβολο διαφορετικό από αυτό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακούγονται συνθήματα που παραβιάζουν τους κανόνες, ο αξιωματούχος της ομάδας θα έχει σίγουρα καθήκον να διακόψει τον αγώνα. Είναι ευθύνη των διοργανωτών να διορθώσουν την κατάσταση».

Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν βρίσκεται στον έβδομο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τις Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.