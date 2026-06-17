Από τα video με... Ρωμαίους μονομάχους τον Φίγκο και τον Μαλντίνι μέχρι την διαφήμιση με την Κιμ Καρντάσιαν, το Gazzetta σας παρουσιάζει μερικά από τα πιο εμβληματικά διαφημιστικά της Nike.

Πριν μπουν για τα καλά στην καθημερινότητα μας τα social media και με ένα scroll έχεις... ό,τι θες ή τα βίντεο λίγων δευτερολέπτων που έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχε μια εποχή που οι φίλαθλοι περίμεναν με ανυπομονησία τα νέα διαφημιστικά της Nike πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση. Καθώς το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, το Μουντιάλ 2026 είναι σε εξέλιξη, το Gazzetta κάνει ένα flashback σε μερικά εμβληματικά βίντεο που λάτρεψαν μικροί και μεγάλοι φίλοι της στρογγυλής θεάς...

Η αρχή έγινε το 1996 με το θρυλικό «Καλό εναντίον κακού» (Good vs Evil). Σε ένα σκηνικό που θύμιζε ρωμαϊκή αρένα, ο Ερίκ Καντονά, ο Ρονάλντο, ο Μαλντίνι και ο Φίγκο υπερασπίζονταν το «όμορφο παιχνίδι» απέναντι σε σκοτεινές δυνάμεις. Η εικόνα του Γάλλου να εκτελεί το τελευταίο χτύπημα και να λέει το περίφημο «Au revoir» έγινε εμβληματική. Για πολλούς ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική διαφήμιση που έμοιαζε με κινηματογραφική ταινία.

Δύο χρόνια αργότερα, λίγο πριν από το Μουντιάλ της Γαλλίας, ήρθε το «Αεροδρόμιο» (Airport). Η εθνική Βραζιλίας μετατρέπει έναν τερματικό σταθμό σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο Ρονάλντο, ο Ρομάριο, ο Ρομπέρτο Κάρλος και οι υπόλοιποι παίζουν ανάμεσα σε επιβάτες, καροτσάκια και πύλες αναχώρησης. Εύλογα θεωρείται από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διαφημίσεις που γυρίστηκαν ποτέ.

Το 2002 η Nike ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη με το «Μυστικό τουρνουά» (Secret Tournament ή The Cage) μια παραγωγή που εδώ που τα λέμε θυμίζει και λίγο ταινία δράσης. Το σενάριο ήταν ότι σε ένα φορτηγό πλοίο στη μέση του ωκεανού, 24 από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου συμμετέχουν σε ένα τουρνουά τριών εναντίον τριών. Διαιτητής ήταν ο Ερίκ Καντονά και ο κανόνας ένας «Πρώτο γκολ και τέλος» ή όπως το ονόμασαν το «χρυσό» γκολ. Ο Τιερί Ανρί, ο Φραντσέσκο Τότι, ο Ροναλντίνιο, ο Λουίς Φίγκο και ο Ρονάλντο πρωταγωνίστησαν σε μια διαφήμιση που κόστισε εκατομμύρια και προσέφεραν θέαμα.

Και φυσικά, το αποκορύφωμα ήρθε το 2010 με το «Γράψε το μέλλον» (Write the Future). Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο Ροναλντίνιο και άλλοι σταρς πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο που δείχνει πώς μια μόνο στιγμή μπορεί να αλλάξει τη μοίρα ενός ποδοσφαιριστή. Ένα γκολ μπορεί να σε κάνει εθνικό ήρωα. Ένα λάθος μπορεί να σε μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο. Η διαφήμιση σκηνοθετήθηκε από τον Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου και κέρδισε διεθνή βραβεία!

Φυσικά με το Μουντιάλ 2026 να είναι προ των πυλών η Nike κυκλοφόρησε το νέο της διαφημιστικό σποτ που έκανε... πάταγο! Φέτος με πρωταγωνιστές τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Κιλιάν Μπαπέ, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Βινίσιους Τζούνιορ, αλλά και με προσωπικότητες εκτός ποδοσφαίρου με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τράβις Σκοτ και η Κιμ Καρντάσιαν να είναι στο βλιντεο η Nike επιχείρησε να μεταφέρει το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο παραμένει απρόβλεπτο και δεν χωρά σε τίποτα στερεοτυπικό, σε κανένα σενάριο. Αν και δεν άγγιξε τη λατρεία που γνώρισαν το Write the Future ή το Secret Tournament ήταν και αυτό ένα αριστούργημα που μέτρησε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγη ώρα.