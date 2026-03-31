Σουηδία - Πολωνία: Το γκολ ισοφάρισης του Κάρολ Σφιντέρσκι

Το γκολ ισοφάρισης του Κάρολ Σφιντέρσκι στο Σουηδία - Πολωνία, που θα κρίνει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, έκανε το 2-2 στον αγώνα της Πολωνίας με τη Σουηδία, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η έκβαση της αναμέτρησης θα κρίνει ποια από τις δύο χώρες θα δώσει το "παρών" στο Μουντιάλ 2026.

Ο Πολωνός επιθετικός του Τριφυλλιού ισοφάρισε με πλασέ προ κενής εστίας και στη συνέχεια πέρασε ως αλλαγή. Το ματς παραμένει ισόπαλο με σκορ 2-2 στο 76ο λεπτό.

Ο Πιετουσέφσκι πήρε τη θέση του Σφιντέρσκι στο 63ο λεπτό.