Σουηδία - Πολωνία: Το γκολ ισοφάρισης του Κάρολ Σφιντέρσκι
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, έκανε το 2-2 στον αγώνα της Πολωνίας με τη Σουηδία, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η έκβαση της αναμέτρησης θα κρίνει ποια από τις δύο χώρες θα δώσει το "παρών" στο Μουντιάλ 2026.
Ο Πολωνός επιθετικός του Τριφυλλιού ισοφάρισε με πλασέ προ κενής εστίας και στη συνέχεια πέρασε ως αλλαγή. Το ματς παραμένει ισόπαλο με σκορ 2-2 στο 76ο λεπτό.
Ο Πιετουσέφσκι πήρε τη θέση του Σφιντέρσκι στο 63ο λεπτό.
ŚWIDERSKI 🫡🫡🫡#SWEPOL
