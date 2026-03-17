Το Ιράν διαπραγματεύεται με τη FIFA την διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό

Η εθνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν εξέφρασε την επιθυμία του να μεταφέρει τους αγώνες του ομίλου της στο Μεξικό, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου της χώρας με τις ΗΠΑ.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με τη FIFA σχετικά με τη μεταφορά των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα δώσει η χώρα της Μέσης Ανατολής, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργανώνει το τουρνουά, λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια των παικτών.

«Όταν ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δήλωσε ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της εθνικής ομάδας του Ιράν, πως μπορούμε μετά εμείς να ταξιδέψουμε στην Αμερική; Ως εκ΄ τούτου διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για τη διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν στο Μεξικό», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ τη Δευτέρα (16/03), σε ανάρτηση του στο «X».

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν τόνισε την περασμένη εβδομάδα πως οι παίκτες του δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο επερχόμενο τουρνουά, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του κράτους και αρκετοί άλλοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες.

Ο Τραμπ από την πλευρά του, είχε σημειώσει νωρίτερα μέσα στο Μάρτιο, ότι ναι μεν η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι σκόπιμο οι παίκτες να αγωνιστούν στη χώρα του, «για την δική τους ζωή και ασφάλεια».

Θυμίζουμε πως το Ιράν προκρίθηκε στο τουρνουά των 48 ομάδων που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το προσεχές καλοκαίρι και είναι προγραμματισμένο να παίξει τους δύο αγώνες της φάσης των ομίλων στο Λος Άντζελες και τον άλλον στο Σιάτλ.

Μάλιστα, ήταν η πρώτη ασιατική χώρα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, εξασφαλίζοντας τη θέση της ήδη από τις 25 Μαρτίου 2025, σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν την επίσημη έναρξη του τουρνουα.