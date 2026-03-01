Η FIFA έχει προβλέψει ποιες χώρες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το Ιράν, σε περίπτωση που τελικά δεν αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τον χώρο του αθλητισμού και το Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τον κανονιστικό πλαίσιο της FIFA, σε περίπτωση που η χώρα τελικά αποφασίσει να μην συμμετάσχει, λόγω του πολέμου που ξέσπασε, τότε τη θέση θα καλυφθεί από μια ορισμένη αντικαταστάτρια ομάδα, συνήθως τον άμεσο φιναλίστ από τα αντίστοιχα προκριματικά ή την ομάδα που είναι ψηλότερα στην κατάταξη και δεν προκρίθηκε από την ίδια συνομοσπονδία. Εάν η αντικατάσταση δεν είναι πρακτικά εφικτή, η θέση στον όμιλο απονέμεται σε άλλη ομάδα διατηρώντας το πρόγραμμα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να τροποποιηθεί η διάρθρωση των ομίλων.

Αν τελικά το Ιράν αποσυρθεί από το τουρνουά, τότε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να καλύψουν αυτή τη θέση, καθώς ήταν η ομάδα της Ασίας που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση στην κατάταξη και δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ηττήθηκαν με συνολικό σκορ 3-2, επιτρέποντας στο Ιράκ να προκριθεί σε διηπειρωτικό play-off που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Βολιβία είτε το Σουρινάμ.

Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η απευθείας τοποθέτηση του Ιράκ στη θέση του Ιράν στον 7ο όμιλο, με τα ΗΑΕ να μετακινούνται στο διηπειρωτικό play-off ως εναλλακτική διαδρομή πρόκρισης στο τουρνουά.