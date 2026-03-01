Το Ιράν απειλεί να μην συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μετά τα αμερικανικά πλήγματα, με την παρουσία του στο Μουντιάλ να βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Κλιμακώνεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή μετά τις αεροπορικές επιδρομές από ΗΠΑ και Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι επιπτώσεις αναμένεται να εξαπλωθούν και σε αθλητικό επίπεδο, καθώς πλέον το Ιράν απειλεί με αποχή από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διοργανωθεί στις ΗΠΑ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εθνική ομάδα εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μην συμμετέχει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά το επόμενο καλοκαίρι, εξαιτίας της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που έχουν οργανώσει εις βάρους τους οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε μάλιστα «απίθανη» την παρουσία τους στο Μουντιάλ, από τη στιγμή που τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ταζ συμπλήρωσε πως οι πρόσφατες εχθρικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και ανασφάλειας, μαζί με ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση αποχώρησης από το τουρνουά. Ο τελευταίος λόγος βέβαια ανήκει στα αρμόδια αθλητικά όργανα του Ιράν που θα πρέπει να πάρουν μια οριστική απόφαση λίαν συντόμως.