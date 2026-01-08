Η FIFA ετοιμάζει αλλαγές ενόψει του Μουντιάλ 2026 αναβαθμίζοντας το ημιαυτόματο οφσάιντ με τη δημιουργία άβαταρ των παικτών.

Το Μουντιάλ πλησιάζει και η FIFA φέρεται να σκέφτεται αλλαγές στο ημιαυτόματο οφσάιντ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα τη δημιουργία άβαταρ όλων των παικτών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Όπως μεταδίδει το BBC, κάθε ποδοσφαιριστής θα εισέρχεται σε ειδικό θάλαμο σάρωσης, μια διαδικασία που θα διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο και θα απαιτείται μόνο μία φορά. Η διαδικασία αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης πριν την έναρξη του τουρνουά.

Η FIFA επισημαίνει ότι η σάρωση θα συμβάλει στη λήψη πιο σωστών αποφάσεων για τις περιπτώσεις οφσάιντ: «Καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια τις διαστάσεις των επιμέρους μερών του σώματος».

Σύμφωνα με την FIFA, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στους υπεύθυνους των αγώνων να παρακολουθούν με αξιοπιστία τους παίκτες ακόμη και σε γρήγορες ή φάσεις όπου παρεμποδίζεται το οπτικό πεδίο, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιάζονται με πιο ρεαλιστικό και πιο ελκυστικό τρόπο.

Νωρίτερα στη φετινή σεζόν προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις στην Premier League, όταν γκολ της Νιούκαστλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι μέτρησε κανονικά. Στο συγκεκριμένο γραφικό ο Ρούμπεν Ντίας φαινόταν να πηδά, εικόνα που δεν συμβάδιζε με τα τηλεοπτικά πλάνα του αγώνα.

Η FIFA ευελπιστεί ότι θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτές οι αποφάσεις στους φιλάθλους. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δοκιμάστηκε στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, με τους παίκτες της Φλαμένγκο και της Πίραμιντς να υποβάλλονται σε σάρωση πριν από τον μεταξύ τους αγώνα τον Δεκέμβριο.

Τον περασμένο μήνα, η FIFA ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει νέα τεχνολογία που μπορεί να καθορίζει αν η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου πριν σημειωθεί ένα γκολ. Παράλληλα, έχει αναπτύξει σύστημα τρισδιάστατης αναπαράστασης σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την ακριβέστερη λήψη αποφάσεων οφσάιντ δε πιο πολύπλοκες φάσεις.