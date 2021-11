Μπαράζ Μουντιάλ: Ψήφισε τις ομάδες που θα προκριθούν στο Κατάρ

Ποιες χώρες θα τσεκάρουν τα τρία τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ μέσω των μπαράζ; Το Gazzetta σας καλεί να ψηφίσετε την νικήτρια από κάθε «μονοπάτι».

Η κληρωτίδα των μπαράζ τα έφερε έτσι ώστε Ιταλία και Πορτογαλία, οι δύο πιο πρόσφατες πρωταθλήτριες Ευρώπης, να διεκδικήσουν το ίδιο εισιτήριο για το Μουντιάλ του Κατάρ και να είναι βέβαιο ότι η μία εκ των δύο θα αποκλειστεί. Οι Ατζούρι του Ρομπέρτο Μαντσίνι και η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Φερνάντο Σάντος θα αντιμετωπίσουν πρώτα Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία αντίστοιχα στους ημιτελικούς ως γηπεδούχοι κι αν επικρατήσουν θα τεθούν αντιμέτωπες στον απόλυτο τελικό επιβίωσης που θα διεξαχθεί επί πορτογαλικού εδάφους.

Αυτή είναι η εικόνα στο Path C που προέκυψε από την κλήρωση στη Ζυρίχη. Στο πρώτο Path, προέκυψαν τα ζευγάρια Σκωτία-Ουκρανία και Ουαλία-Αυστρία, ενώ στο δεύτερο Path τα Ρωσία-Πολωνία και Σουηδία-Τσεχία. Ο νικητής των Σκωτία-Ουκρανία και Σουηδία-Τσεχία θα είναι και ο γηπεδούχος του αντίστοιχου τελικού.

