Βιτριολικό χιούμορ από τον θρυλικό αμυντικό της Ιταλίας Τζόρτζιο Κιελίνι για τους Άγγλους υποστηρικτές.

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι βγήκε στο γήπεδο μετά την ολοκλήρωση του τελικού του EURO 2024 για να παραδώσει το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς η Ιταλία έχασε και επίσημα την ιδιότητα του πρωταθλητή Ευρώπης.

Οι Ιταλοί κράτησαν την ιδιότητα του «βασιλιά» της Γηραιάς ηπείρου μόνο για τρία χρόνια αντί για τα συνηθισμένα τέσσερα, επειδή το EURO 2020 αναβλήθηκε για το καλοκαίρι του 2021 λόγω της πανδημίας.

Ο θρυλικός αμυντικός της Σκουάντρα Ατζούρα που εκτέλεσε χρέη ειδήμονα του Sky Sport Italia σχολίασε κοιτάζοντας γύρω του τον συντριπτικό αριθμό οπαδών της Αγγλίας στις κερκίδες, όπως ακριβώς και εναντίον της Ιταλίας στο Γουέμπλεϊ και είπε γελώντας:

«Με πάει πίσω, βλέποντας τους Άγγλους τόσο ενθουσιώδεις και χαρούμενους, θυμάμαι πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η διάθεσή τους»

Giorgio Chiellini: “It takes me back, seeing the English so enthusiastic and happy, remembering how quickly their mood can change."

