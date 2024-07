H Ισπανία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και έτσι οι κατακτήσεις των χωρών της Μεσογείου έγιναν έξι τα τελευταία 20 χρόνια!

Εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης των χωρών της Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Μετά τη νίκη της εθνικής Ισπανίας επί της Αγγλίας στον τελικό του τουρνούα στη Γερμανία μετράμε πλέον έξι διαδοχικές κατακτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, αρχής γενομένης από το «θαύμα» της Ελλάδας στα γήπεδα Πορτογαλίας το 2004 με τον Θοδωρή Ζαγοράκη να σηκώνει το EURO ακολουθούν: η κατάκτηση της Ισπανίας το 2008 και το 2012, μετά η Πορτογαλία το 2016, η Ιταλία το 2020 και φέτος ξανά η «ρόχα»!

With a stunning victory, Spain extends the streak to 6 consecutive southern Euro Cup winners! 🇬🇷🇮🇹🇵🇹🇪🇸 pic.twitter.com/ZXyAE1tBn4