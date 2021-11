Κλήρωση Μουντιάλ: Ιταλία - Πορτογαλία στο ίδιο «μονοπάτι» των μπαράζ, μία θα μείνει εκτός Κατάρ!

Οι δύο πιο πρόσφατες πρωταθλήτριες Ευρώπης, Ιταλία και Πορτογαλία κληρώθηκαν στο ίδιο «μονοπάτι» των μπαράζ, που σημαίνει ότι είτε οι Ατζούρι, είτε η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Φερνάντο Σάντος θα μείνει εκτός Μουντιάλ!

Ποιος να το πίστευε. Το προσεχές Μουντιάλ του Κατάρ έχει χώρο μόνο για μία εκ των δύο: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, ή την προκάτοχό της, την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Φερνάντο Σάντος. Αμφότερες «αυτοκτόνησαν» στο φινάλε των προκριματικών, οι Ατζούρι έχασαν για δεύτερη σερί Μουντιάλ την απευθείας πρόκριση (από την Ελβετία), ενώ η Πορτογαλία δέχθηκε ήττα-«μαχαιριά» από τη Σερβία με γκολ στο 90'. Και η κλήρωση των μπαράζ δεν τους έκανε τη χάρη να τοποθετηθούν σε διαφορετικά «μονοπάτια», θέτοντας έτσι το ενδεχόμενο να παίξουν τελικό επιβίωσης, σε πορτογαλικό έδαφος.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα βρει απέναντί της τη Βόρεια Μακεδονία στον νοκ-άουτ ημιτελικό. Από την άλλη, οι Ίβηρες θα κοντραριστούν με την Τουρκία και οι νικητές των δύο αγώνων θα περάσουν στον τελικό της 29ης Μαρτίου.

Συνολικά τρεις ομάδες, μία από κάθε «μονοπάτι» θα πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ. Δείτε αναλυτικά τα final-four που προέκυψαν από την κλήρωση και το σύστημα διεξαγωγής των μπαράζ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια (ημιτελικοί 24/3, τελικοί 29/3):

Path A

Σκωτία - Ουκρανία

Ουαλία - Αυστρία

Path B

Ρωσία - Πολωνία

Σουηδία - Τσεχία

Path C

Ιταλία – Βόρεια Μακεδονία

Πορτογαλία - Τουρκία

