Χάαλαντ: «Νομίζω έσπασα το δάχτυλο του Φαν Ντάικ» (pic & vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά από μία σύγκρουση που είχε με τον Φαν Ντάικ, δήλωσε πως έσπασε το δάχτυλο του κεντρικού αμυντικού των «ορανιέ».

Νορβηγία και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει το γκολ για την εθνική του ομάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 21χρονος επιθετικός της Ντόρτμουντ, μιλώντας στο «TV2» δήλωσε ότι έσπασε το δάχτυλο του Φαν Ντάικ, μετά από μία σύγκρουση που είχαν μεταξύ τους.

«Νομίζω ότι έσπασα το δάχτυλο του Φαν Ντάικ. Ηρθε μετά το τέλος του αγώνα και μου το είπε. Δεν έχω ιδέα πως έγινε», τόνισε χαρακτηριστικά ο νεαρός Νορβηγός επιθετικός.

Ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει για μερικά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο από τον αγωνιστικό χώρο, πριν επιστρέψει έχοντας ειδική ταινία τυλιγμένη, γύρω από το δάχτυλό του.

Πάντως το ιατρικό τιμ της εθνικής Ολλανδίας, δεν επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Χάαλαντ, λέγοντας πως ο Φαν Ντάικ απλά είχε ένα μικρό πρήξιμο.

Minor injury update: Virgil Van Dijk’s finger was dislocated on international duty last night, although he was fine to continue. pic.twitter.com/6sucfVnAjF