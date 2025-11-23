Ο Σέιμπεν Λι ήταν... απόλυτος από το τρίποντο, στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, έχοντας 4/4 τρίποντα.

Ο Σέιμπεν Λι μπήκε... καυτός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε από τον πάγκο και πήρε πάνω του το σκοράρισμα της ομάδας του και το έκανε με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει.

Άλλωστε δεν είναι το μακρινό σουτ το δυνατό σημείο στο παιχνίδι του, αλλά στο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ σκόραρε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα.

Συνολικά ο Λι σε 13'15'' συμμετοχής στο ημίχρονο, μέτρησε 2/3 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2 ασίστ, με την απόλυτη ευστοχία του από το τρίποντο να ξεχωρίζει στη στατιστική του.