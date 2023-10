Η FIFA ανακοίνωσε πως η πρόταση της Σαουδικής Αραβίας έιναι η μοναδική για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034.

Στη Σαουδική Αραβία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034! Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη διεξαγωγή του τουρνουά έληξε και η προσφορά των Σαουδαράβων είναι η μοναδική που υπάρχει στο τραπέζι. Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στη μέρα η Αυστραλία απέσυρε το ενδιαφέρον της.

Οι Άραβες είχαν βάλει στο «μάτι» το Μουντιάλ του 2030, όμως έκαναν πίσω και εν τέλει έκαναν το «all-in» για το τουρνουά του 2034, 12 χρόνια και τρία Παγκόσμια Κύπελλα μετά το Μουντιάλ του Κατάρ. Σήμερα (31/10) έληγε τυπικά η προθεσμία και για τη διοργάνωση του 2030, η οποία είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες πως θα «παιχτεί» σε τρεις ηπείρους και έξι χώρες. Το επετειακό Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία και τα εναρκτήρια παιχνίδια Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα γίνουν στις αντίστοιχες χώρες.

Η FIFA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας ανάληψης των δύο διοργανώσεων που αποτελεί η υποβολή υποψηφιοτήτων και θα ακολουθήσει η εξέταση των φακέλων από τη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσππονδίας. Η τυπική απόφαση του Κογκρέσου της FIFA για την ανάθεση των δυο τουρνουά αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2024.

FIFA receives declarations of interest in hosting FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034



▶️ https://t.co/O5fI8A7BDz pic.twitter.com/FChRhetiWa