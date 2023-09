Κίμιχ στον Ρούντιγκερ: «Δεν μου λες πράγματα κατά πρόσωπο, αλλά πίσω απ' την πλάτη μου»

Αυτή την Παρασκευή (08/09) έρχεται στο φως μια μίνι σειρά για την εθνική Γερμανίας στην οποία αναδεικνύεται η βαθιά κρίση που βιώνει, κι έγινε περισσότερο γνωστή στο τελευταίο Μουντιάλ, του Κατάρ.

Αυτή την Παρασκευή (08/09) μια μίνι σειρά για τη γερμανική ομάδα ποδοσφαίρου θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime («Όλα ή τίποτα. Η Εθνική Ομάδα στο Κατάρ»), η οποία αποκαλύπτει μια σκηνή με μια διαμάχη μεταξύ Τζόσουα Κίμιχ και Άντονι Ρούντιγκερ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Μουντιάλ του Κατάρ που τονίζει τη βαθιά κρίση που περνά η Εθνική Γερμανίας από το 2018, όταν αποκλείστηκε από τη Νότια Κορέα στη φάση των ομίλων στη Ρωσία.

Ο Ρούντιγκερ επέπληξε τον Κίμιχ για κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης στο Κατάρ και ο μέσος της Μπάγερν του είπε: «Δεν μου το λες ποτέ κατά πρόσωπο, το λες πάντα πίσω απ' την πλάτη μου. Νομίζεις ότι δεν παίζω για την ομάδα;».

Ο αμυντικός της Ρεάλ αποκρύθηκε τότε: «Σου λένε πράγματα, σου δίνουν οδηγίες...». Και ο Κίμιχ ανταπάντησε: «Μου λες πάντα "κάνε αυτό που θέλεις" και μετά καταλήγεις να μου λες το αντίθετο. "Τζο, μην κάνεις αυτό που θέλεις!».

Η Γερμανία προσπαθεί να ανατρέψει την δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει βυθιστεί εδώ και χρόνια και κοιτάζει με ελπίδα το Euro Cup. Δεν είναι γνωστό αν η κυκλοφορία αυτής της μίνι σειράς θα βοηθήσει να ηρεμήσουν τα πράγματα...

