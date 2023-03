Στο νέο της ντοκιμαντέρ για το περασμένο Μουντιάλ, η FIFA έριξε εμμέσως «φως» στο φορτισμένο επεισόδιο των Λιονέλ Μέσι και Βουτ Βέγκχορστ μετά το Αργεντινή-Ολλανδία, δείχνοντας τον υψηλόσωμο φορ λίγο πριν ο Λέο αναφωνήσει το περιβόητο πια , «Que Miras Bobo».

Το Μουντιάλ του Κατάρ αποτελεί ανάμνηση εδώ και τρεις μήνες, η εθνική Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι εισέπραξε την απόλυτη αποθέωση στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη στέψη, αλλά κάποιες σκηνές του τουρνουά θα μείνουν ανεξίτηλες στον χρόνο. Και το ταξίδι της Αλμπισελέστε είχε... μπόλικες από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του φραστικού επεισοδίου στο οποίο πρωταγωνίστησε ο 35χρονος Αργεντινός θρύλος με τον Βουτ Βέγχκορστ, στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του προημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Ολλανδία.

Ο Μέσι απαθανατίστηκε την ώρα των δηλώσεών του σε Μέσο της πατρίδας του να φωνάζει στον υψηλόσωμο φορ: «Que Miras Bobo?», που στα ελληνικά σημαίνει «Τι κοιτάς, χαζούλη;». Ένα στιγμιότυπο που έγινε viral σε χρόνο... ρεκόρ και για το οποίο ο ίδιος ο Μέσι απολογήθηκε μετά από λίγο καιρό.

Παρ' όλα αυτά, η FIFA δημοσίευσε νέα πλάνα από το περιστατικό, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με τίτλο «Written in the stars». Και σε αυτά αποτυπώνεται καρέ-καρέ το πώς ξεκίνησε η ένταση μεταξύ τους και τι οδήγησε στην περιβόητη ατάκα του Μέσι, με τον Βέγκχορστ να περιμένει τον Αργεντινό την ώρα που έκανε δηλώσεις και κατόπιν να στέκεται στον απέναντι τοίχο και να τον κοιτάζει επίμονα.

