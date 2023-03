Η Αργεντινή έπαιξε τα ξημερώματα της Παρασκευής για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ και το φιλικό κόντρα στον Παναμά μετατράπηκε σ' ένα ατελείωτο πάρτι.

Η φρενίτιδα που επικράτησε αρκετές ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα της Αργεντινής μπροστά στο κοινό της μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ, συνεχίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του αγώνα μ' ένα ατελείωτο σόου από παίκτες και κόσμο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα αρκετοί παίκτες και ο προπονητής μπήκαν στο γήπεδο με τα παιδιά τους και τραγούδησαν όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο της χώρας προσφέροντας πραγματικά ανατριχιαστικές στιγμές και συγκίνηση. Μάλιστα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του την συγκεκριμένη στιγμή σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι, που είχε ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

No trates de entenderlo: This is Argentina 🇦🇷 así vivimos el fútbol los argentinos, así se recibe a los Campeones del Mundo ⭐️⭐️⭐️💙 Así nos preparamos para alentar a nuestro capitán, a Lionel #Messi en su primer partido como Campeón del Mundo. Disfruten. pic.twitter.com/5CCPk1Bnfr

It's a party in Buenos Aires after Argentina defeat Panama 2-0 and win their first game since lifting the World Cup 🥳



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/rzevaqRmn9