Κόρη Πελέ: «Ο μπαμπάς μου χάρηκε όταν κατάλαβε πως ο Μέσι πήρε το Μουντιάλ»

Μια όμορφη ιστορία από τις τελευταίες μέρες της ζωής του Πελέ μοιράστηκε η κόρη του, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας της, παρ'ότι Βραζιλιάνος, χάρηκε που ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Ο θρυλικός Πελέ «έφυγε», μα πίσω του άφησε ένα σωρό ιστορίες και μια από αυτές θέλησε να αφηγηθεί μέσω των social media η κόρη του, Κέλι. Συγκεκριμένα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με την Αντονέλα Ροκούτσο, τη γυναίκα του Λιονέλ Μέσι, την οποία συνάντησε σε μια δεξίωση, ομολόγησε πως ο πατέρας της, λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, χάρηκε όταν κατάλαβε πως η Αργεντινή και ο Λέο, έφτασαν στην κορυφή που ο ίδιος πάτησε τρεις φορές στην καριέρα του, την κατάκτηση του Μουντιάλ, βάζοντας στην άκρη την κόντρα ανάμεσα στους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους.

