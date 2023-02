Στα 29 του χρόνια και μετά από περισσότερο από μια δεκαετία στην ομάδα της Γαλλίας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018, αντιμέτωπος με σωματική και ψυχολογική καταπόνηση, θα εγκαταλείψει το διεθνές ποδόσφαιρο.

Μετά τους Ούγκο Γιορίς και τον Στιβ Μανταντά, άλλος ένας παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 ετοιμάζεται να αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Le Parisien» ο Ραφαέλ Βαράν δεν θα αγωνιστεί ξανά για την Εθνική Γαλλίας.

Ο πολύπειρος αμυντικός σκέφτεται εδώ και αρκετές εβδομάδες το μέλλον της περιπέτειάς του με τους «μπλε», περιπέτεια που ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου 2013 εναντίον της Γεωργίας. Τις τελευταίες ημέρες, ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθούσε να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, αλλά η ιδέα της απόσυρσης κυριαρχή.

Η συμμετοχή υπ' αριθμόν 93η απέναντι στην Αργεντινή, στις 18 Δεκεμβρίου, σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου που έμεινε στην ιστορία και στον οποίο έπαιξε μέχρι το 113ο λεπτό, πιθανότατα θα παραμείνει η τελευταία του.

Φυσικά η επιλογή του προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι δεν έχει συμπληρώσει ακόμα ούτε το 30ο έτος της ηλικίας του, αλλά σύμφωνα με τους Γάλλους, έχει αρχίσει να βιώνει κάποιας μορφής σωματική και ψυχολογική φθορά, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Στο μυαλό του, είχε θέσει τον τελικό κόντρα στην Αλμπισελέστε του Μέσι ως το αποκορύφωμα της διεθνούς καριέρας του. Η σκληρή απογοήτευση, η οποία συνδέεται με την ήττα στα πέναλτι, συνέβαλε σίγουρα στην απόφασή του.

