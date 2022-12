Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έτυχε θερμή υποδοχής από χιλιάδες συμπολίτες του στη Μαρ Ντε Πλάτα και στις δηλώσεις του έβαλε στο στόχαστρο άλλον έναν παίκτη της Γαλλίας μετά τον άγριο χλευασμό του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, έγινε το κεντρικό πρόσωπο των... πανηγυρισμών των Αργεντινών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο έμπειρος πορτιέρε, αφότου πανηγύρισε με προκλητικό τρόπο το βραβείο του καλύτερο κίπερ της διοργάνωσης, ζήτησε ενός λεπτού σιγή για τον Κιλιάν Μπαπέ, τη φιγούρα του οποίου κράτησε στην... αγκαλιά του σαν μωρό και κατά τους εορτασμούς του θριάμβου στο Μπουένος Άιρες, ολοκλήρωσε το «τρολάρισμα» του αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν και πέρασε σε έναν άλλον Γάλλο διεθνή, της Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη φορά, τον νεαρό Ορελιέν Τσουαμενί.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του, Μαρ ντε λα Πλάτα, όπου δεκάδες χιλιάδες Αργεντινοί συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν με τιμές ήρωα, ο τερματοφύλακας ρωτήθηκε για το χαμένο πέναλτι του μεσοεπιθετικού της «βασίλισσας» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι και αν έπαιξε με το μυαλό του.

Υποστήριξε ότι ήξερε ότι ο 22χρονος θα ήταν "πολύ νευρικός" μετά την απόκρουση του πέναλτι του Κίνγκσλεϊ Κομάν, λέγοντας ότι «τα γ@μησε όλα».

«Ξέρω ότι τα πέναλτι είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία, οι αντίπαλοι με σέβονται γι' αυτό και μου το έχουν πει. Όταν απέκρουσα το πρώτο πέναλτι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (από τον Κίνγκσλεϊ Κομάν), ήξερα ότι ο άλλος θα ήταν πολύ νευρικός. Προσπάθησα να παίξω με την ψυχολογία του πετώντας την μπάλα μακριά, μιλώντας του... Και έχασε το γκολ, τα έκανε όλα σκ@τά» Τουλάχιστον ο Τσουαμενί δεν έτυχε της αντιμετώπισης του Κιλιάν Μπαπέ από τον «Έμι» Μαρτίνες που παρότι ανήκει στους πρωταγωνιστές του θριάμβου της «Αλμπισελέστε» έχει απασχολήσει ιδιαίτερα με την εξωαγωνιστική συμπεριφορά του.

