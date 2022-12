Όρεξη να τρολάρει τον Κιλιάν Μπαπέ είχε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατά τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής, καθώς κόλλησε τη φωτογραφία του 24χρονου αστέρα σε μια κούκλα μωρού...

Λαοθάλασσα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους του Μπουένος Άιρες, με τον κόσμο της Αργεντινής να υποδέχεται με τιμές ήρωα τους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ άλλωστε έχει ξεσπάσει ένα ατελείωτο πάρτι μεταξύ των Αργεντινών, οι οποίοι γιόρτασαν με την ψυχή τους το τρίτο αστέρι.

Πρωταγωνιστής στους πανηγυρισμούς ήταν για ακόμα μια φορά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος παράλληλα βρήκε την ευκαιρία να... τρολάρει τον Κιλιάν Μπαπέ.

Συγκεκριμένα ο κίπερ της Άστον Βίλα είχε κολλήσει μια φωτογραφία του 24χρονου αστέρα σε μια μωρουδίστικη κούκλα τη στιγμή που το πούλμαν της Αργεντινής παρέλαυνε μέσα από το πλήθος, σε μια κίνηση βέβαια που προκάλεσε δικαιολογημένα αντιδράσεις από τους φίλους της Γαλλίας.

Emi Martinez got hold of a baby Mbappe during their World Cup parade 👀 pic.twitter.com/mIAiRfkIYZ