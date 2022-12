Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρήκε την ευκαιρία να κοροϊδέψει τον αστέρα της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς η Αργεντινή γιόρταζε την επιτυχία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τραγούδι και χορό στα αποδυτήρια!

Οι παίκτες της Αργεντινής χόρεψαν και τραγούδησαν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν έχασαν την ευκαιρία να «πικάρουν» τον σούπερ σταρ των Γάλλων Κιλιάν Μπαπέ. Σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τραγουδούν όλοι μαζί «ενός λεπτού σιγή», σταματούν για (πολύ) λίγο το τραγούδι και τον χορό μέχρι εκείνος ο Εμιλιάνο Μαρτίνες να φωνάξει: «Για τον Μπαπέ που είναι νεκρός!».

Ο Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποίησε έναν θεαματικό τελικό σκόραρε τρεις φορές (δύο πέναλτι), έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει χατ-τρικ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966, ήταν εύστοχος και στη ρωσική ρουλέτα, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, έχει μπει στο στόχαστρο, λόγω των δηλώσεών του πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, σχετικά με τις ομάδες των χωρών της λατινικής Αμερικής που υστερούν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει πως: «Το πλεονέκτημα που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι παίζουμε συνεχώς μεταξύ μας αγώνες υψηλού επιπέδου, όπως το Nations League. Όταν φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είμαστε έτοιμοι, ενώ η Βραζιλία και η Αργεντινή δεν έχουν αυτό το επίπεδο στη Νότια Αμερική. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο προηγμένο όσο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και στα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, πάντα οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που κερδίζουν».

