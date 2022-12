Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Κροατία με τον απαγορευμένο χαιρετισμό των Λόβρεν-Μπρόζοβιτς, οι οποίοι γιόρτασαν σε μπαρ τραγουδώντας ναζιστικό ύμνο της Ούστασε.

Στο στόχαστρο βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε βίντεο στο οποίο απεικονίζονται να τραγουδούν ναζιστικό ύμνο και να κάνουν χαιρετισμούς.

Στον απόηχο της επιτυχίας της εθνικής Κροατίας στο πρόσφατο Μουντιάλ και της συγκέντρωσης περίπου 80.000 φιλάθλων για την υποδοχή της αποστολής, οι δύο διεθνείς γιόρτασαν σε μπαρ στην περιοχή Βέλικα Γκόριτσα, όπου μεταξύ άλλων τραγούδησαν ένα κομμάτι γνωστής κροατικής μπάντας με νεο-ναζί frontman, το οποίο ξεκινά με τη φράση «Za dom spremni».

Η φράση σημαίνει «Έτοιμοι για την πατρίδα» και πρόκειται για ναζιστικό ύμνο της υπερθνικιστικής οργάνωσης, Ούστασε, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ισοδύναμο με το «Sieg Heil» των Ναζί.

Το τραγούδι συνοδεύθηκε και από τον ανάλογο χαιρετισμό, ο οποίος είναι απαγορευμένος πια στην Κροατία.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing 'Za Dom Spremni' (For homeland - ready).



It's a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil".