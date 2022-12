Ο φανατικός θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον οποίο πήρε συνέντευξη τον περασμένο Νοέμβριο, Πιρς Μόργκαν, τα έβαλε με τον Λιονέλ Μέσι για τις... υπερβολικές αναρτήσεις του με το τρόπαιο του Μουντιάλ στο Instagram.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε πρωταθλητής Κόσμου με την Αργεντινή κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να... χωνέψει ο Πιρς Μόργκαν.

Ο γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος, τον οποίο έμαθαν οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι από τη συνέντευξη-«βόμβα» του Κριστιάνο Ρονάλντο τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί φανατικό υποστηρικτή του CR7 και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ έγραφε συχνά-πυκνά πως ο μοναδικός GOAT είναι ο 37χρονος Πορτογάλος φίλος του.

Κάπως έτσι, μοιάζει φυσιολογικό να μην έχει δει με καλό μάτι τη στέψη του Μέσι, μόνο που στην περίπτωσή του ό,τι σκέφτεται το γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. Αυτή τη φορά, «ξαναχτύπησε» με νέο post, στο οποίο τα βάζει με τον Αργεντινό θρύλο για τις... δημοσιεύσεις του στο Instagram που φιγουράρει με το τρόπαιο, μία εκ των οποίων έσπασε το απόλυτο ρεκόρ σε likes στην ιστορία της πλατφόρμας.

«Εντάξει Λιονέλ. Το καταλάβαμε, πήρες το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχίζεις να το παρακάνεις τώρα», έγραψε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο στο twitter.

OK, Lionel.. we get it, you won the World Cup.

You’re slightly over-egging the gloating soufflé now… pic.twitter.com/7vY1w1upWg