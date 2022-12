Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε σαν ήρωες τους παίκτες του Μαρόκου κατά την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη μετά και την ιστορική πορεία τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ!

Το Μαρόκο αποτέλεσε το λεγόμενο «dark horse» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, καθώς κατάφερε να αψηφήσει τις πιθανότητες και να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Και μπορεί τελικά οι Αφρικανοί να μην κατάφεραν να...κουφάνουν τελείως τον πλανήτη φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής, όμως για τον κόσμο τους αυτό δεν είχε καμία σημασία!

Κατά την επιστροφή της αποστολής άλλωστε στην πρωτεύουσα, Ραμπάτ, χιλιάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί στους δρόμους για να γιορτάσει μαζί με τους ποδοσφαιριστές αυτή την ανέλπιστη πορεία και να τους δείξει την αγάπη τους για το ιστορικό κατόρθωμα.

Τα καπνογόνα και οι φωτοβολίες μάλιστα έκαναν τη μέρα... νύχτα στην πρωτεύουσα, με τους παίκτες του Ρεγκραγκί να πανηγυρίζουν από την οροφή του πούλμαν μαζί με τους χιλιάδες Μαροκινούς που έσπευσαν να τους υποδεχτούν.

Morocco’s World Cup heroes arrive home after making history as the first African team to reach the semifinals 🎆 pic.twitter.com/Ih4IpuOLbr