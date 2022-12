Μετά τη φιέστα των παικτών της Αργεντινής στο Λουσαΐλ οι παίκτες είχαν ένα... ρομαντικό δείπνο με το Παγκόσμιο Κύπελλο και η μεγάλη βραδιά «έσβησε» με FIFA.

Τη στιγμή της ζωής τους βιώνουν τα μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γήπεδο και τη φιέστα στο Λουσαΐλ ακολούθησε μια διαδικασία... χαλάρωσης. Όσο γίνεται τουλάχιστον.

Οι παίκτες και το επιτελείο του Λιονέλ Σκαλόνι είχαν ένα οικογενειακό δείπνο στο ξενοδοχείο, με τα τραπέζια να είναι στημένα κυκλικά και το βαρύτιμο τρόπαιο να είναι στη μέση. O Πάουλο Ντιμπάλα και ο Νικολάς Οταμέντι ανέβασαν στο Instagram βίντεο από το γεύμα με τους συμπαίκτες του, εστιάζοντας φυσικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μενού περιείχε μοσχάρι Μιλανέζε, αυγά και πατάτες.

los portales foodies mañana:

-What is this strange looking veal parmesan/pizza combination in Argentina's championship dinner?pic.twitter.com/BtRFoWwD9D